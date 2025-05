Melissa Satta su Carlo Beretta a Verissimo: “Ero prevenuta, ora siamo famiglia". E fa una rivelazione sulla suocera Ospite di Silvia Toffanin, Melissa Satta ha raccontato il periodo felice che sta vivendo con il fidanzato Carlo Beretta e il desiderio di un secondo figlio.

Oggi, sabato 17 maggio 2025, torna, come di consueto, Verissimo, il famoso talk show condotto da Silvia Toffanin che ogni settimana conquista milioni di telespettatori grazie alle sue interviste a personaggi celebri del mondo dello spettacolo. Nella puntata di oggi, tra gli ospiti, sarà presente anche Melissa Satta, showgirl, modella e conduttrice televisiva italiana. Satta ha parlato della sua ‘rinascita’, della storia d’amore con Carlo Beretta e dell’amore per suo figlio Maddox, avuto dalla precedente storia con il calciatore Kevin Prince Boateng. Di seguito, troverete tutti i dettagli dell’intervista.

Melissa Satta a Verissimo: "Con Carlo sono molto serena"

Intervistata da Silvia Toffanin, Melissa Satta ha parlato del periodo felice che sta vivendo, grazie alla relazione con Carlo Beretta, che definisce "un ragazzo semplice". Parlando d’amore, infatti, Satta ha affermato: "Sono molto serena e sto vivendo una situazione completamente diversa e che mi rende felice e basta. Facciamo molta vita di famiglia semplice e questo mi piace moltissimo." Poi, la showgirl ha spiegato il modo in cui il figlio, Maddox, è venuto a conoscenza di questa relazione: "Un’altra cosa che mi dicono è ‘Ah, ma anche questo fidanzato l’hai presentato a tuo figlio?’ Ed è una cosa che mi piace un po’ chiarire. Una volta Io e Maddox eravamo in macchina. Sai che adesso quando hai il telefono collegato alla macchina e ti arriva un messaggino esce il nome della persona che ti ha scritto e quindi, nel mio caso, è uscito un iniziale. Io avevo scritto la C e quindi vede il messaggino. Mi fa ‘mamma chi è?’ E io gli faccio ‘Ma amore un amico, non lo so, non mi ricordo’. E mi fa ‘guarda che io lo so che quando tu nascondi i nomi e perché non mi vuoi dire qualcosa‘".

Melissa, ha spiegato che suo figlio è un bambino molto intelligente e che per lei è sarà sempre il suo unico principe.

Melissa Satta e il rapporto con la famiglia di Carlo Beretta: "Abbiamo un bellissimo rapporto"

Nel corso dell’intervista, Satta ha parlato anche del rapporto con la famiglia di Carlo Beretta, la quale non vedeva di buon occhio questa relazione: "Oltre la mia famiglia, anche con la famiglia di Carlo abbiamo un bellissimo rapporto e si fanno tante cose insieme. Ci tengo tantissimo perché non voglio ferire nessuno e poi mi piace cercare di far capire quello che stiamo vivendo veramente, qualcosa di veramente bello."

