Palinsesti Rai: assalto a Fiorello e Luisa Ranieri conquista Rai 1 con una fiction attesissima

La Rai del futuro sta prendendo forma e verrà ufficializzata con la presentazione dei nuovi palinsesti per la stagione 2025/26 in programma a Napoli il prossimo 27 giugno. Le bozze della programmazione della tv di Stato per il prossimo anno sono già state consegnate in Cda e nelle ultime ore stanno continuando a emergere indiscrezioni su quelle che saranno le novità e le conferme sia per quanto riguarda i conduttori della tv pubblica sia per quanto riguarda l’offerta di serie e fiction. Scopriamo tutti i dettagli e facciamo il punto della situazione.

La Rai che verrà: Fagnani, Liorni, De Martino e tutte le conferme

I nuovi palinsesti Rai per la stagione 2025/26 verranno presentati il prossimo 27 giugno ma, come ampiamente prevedibile, i volti di punta della tv di Stato sono tutti (o quasi) già certi della conferma. Stando a quanto riportato da Adnkronos, Francesca Fagnani tornerà al timone di Belve e di una puntata esclusiva di Belve Crime, lo spin-off dedicata alla cronaca nera che ha ottenuto ottimi risultati negli ascolti lo scorso 10 giugno. Confermati anche Marco Liorni alla guida de L’Eredità e, ovviamente, Stefano De Martino, vero e proprio simbolo del successo di Affari Tuoi e con un futuro al Festival di Sanremo già scritto (vertici Rai e gossip permettendo). Anche Marco Mazzocchi e Paola Ferrari rimarranno saldamente al loro posto, alla conduzione de Il Processo del Lunedì.

Conferma "a metà" per Citofonare Rai 2; Paola Perego tornerà infatti al timone dello show del daytime del weekend di Rai 2 (oltre a un nuovo programma serale), ma non c’è alcuna certezza sul futuro di Simona Ventura, attualmente impegnata in Mediaset come opinionista de L’Isola dei Famosi. Niente da fare per Barbara D’Urso, al momento esclusa.

La situazione Benigni, Fiorello e il futuro di film e fiction

Nella prossima stagione Rai ci sarà spazio anche per un grande ritorno: quello di Roberto Benigni che, dopo lo speciale dedicato all’Europa, dovrebbe tornare con un monologo su San Pietro (probabilmente a dicembre). Resta un’incognita invece Fiorello. Lo showman siciliano è tornato in Radio alla guida di Radio2 Radio Show – La Pennicanza, ma sul suo futuro in tv non ci sono ancora novità; quel che è certo è che il comico avrà carta bianca.

Non mancheranno le novità anche per quanto riguarda il capitolo film e serie tv. Oltre a riproporre i recenti successi C’è ancora domani di Paola Cortellesi e Comandante di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino, nel palinsesto ci saranno anche fiction come Sandokan con Can Yaman e La Preside con Luisa Ranieri, che si conferma uno dei volti di punta della tv di Stato dopo gli ottimi risultati de Le Indagini di Lolita Lobosco.

