Melissa Satta a Belve sulla crisi di Berrettini: "Io un capro espiatorio" Puntata finale per questo ciclo del talk di Francesca Fagnani che intervista l'ex velina (anche) sulla sua relazione con la stella del tennis, ora in crisi.

Puntata finale per questa stagione di Belve. Martedì 24 ottobre 2023, infatti, il format condotto e ideato da Francesca Fagnani giunge al capolinea , dopo il successo dei tre appuntamenti precedenti. Tanti ospiti anche in questa edizione, da Emma Bonino a Emanuele Filiberto, passando per Patty Pravo, Fabrizio Corona, Stefano De Martino, e tanti altri. Nell’episodio conclusivo di domani, in prima serata su Rai 2, altri tre nuovi personaggi sono pronti a sedersi sullo sgabello di fronte alla conduttrice e sono Isabella Ferrari, Alba Parietti e Melissa Satta. Proprio dell’intervista con l’ex velina si sta iniziando a parlare in queste ore. Scopriamo cosa ha raccontato a Fagnani.

Melissa Satta a Belve non vorrebbe parlare di gossip e storce il naso

Incalzata sulla sua vita privata da Francesca Fagnani, Melissa Satta si è trovata a rispondere alle domande, talvolta scomode della conduttrice. La showgirl pare abbia inizialmente storto il naso, come riporta Giuseppe Candela in uno stralcio della conversazione in cui la padrona di casa chiedeva: "Per lei è un buon momento sentimentale?". La risposta di Satta arriva piccata: "Stiamo facendo gossip", e la giornalista replica "Se vuole parliamo di politica". Allora Satta, ammettendo di non essere "Così adatta", all’argomento, cede alla richiesta di Fagnani: "E allora parliamo di quello che la riguarda. È un ritratto personale e nella sua vita c’è anche l’amore".

Satta e la carriera di Matteo Berrettini in crisi: "Io un capro espiatorio"

Melissa Satta e Matteo Berrettini fanno coppia ormai da mesi, e hanno tenuto banco su molte riviste di gossip. La stella del tennis italiano, ultimamente no gode di una buona posizione in classifica, e spesso, come ha dichiarato l’atleta a Repubblica, questa crisi professionale viene attribuita alla sua relazione con la showgirl. A questo Satta replica: "Sono una donna esposta, ogni tanto serve trovare il capro espiatorio". La conduttrice ricorda che in difesa di Satta è intervenuto Nicola Pietrangeli, padre del tennis azzurro: "Se Berrettini è in crisi nera non è colpa di Melissa Satta, Matteo gira troppi spot, perde tempo e deve riflettere sul gioco". E Satta risponde: "Sono tutti mister, se uno è un personaggio a 360 gradi, magari ha anche dei doveri da rispettare, verso gli sponsor, verso gli accordi. La professionalità non viene esclusa da altro, cioè, uno deve vivere".

Infine Fagnani ricorda anche le polemiche dopo la partecipazione di Satta come opinionista a Sky Calcio Club, e recita la frase della giornalista Paola Ferrari: "La funzione di Melissa è quella di dare sostanza a uno stereotipo dei più triti, anche tutti quei risolini quando si è tolta la giacca, una scena vecchia e avvilente". Ma l’ex velina non ci sta: "Questa è una rosicona. cosa c’è di male nel togliere la giacca, toglie la professionalità a una donna?".

