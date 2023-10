Per Belén l’ex socio Mammuccari è “sbalorditivo”: le sue parole su Ballando con le stelle La showgirl argentina ha commentato la prima esibizione dell’ex collega nello show di Milly Carlucci, facendogli i complimenti per la performance

Nella puntata di debutto della 18esima edizione di Ballando con le stelle uno dei protagonisti indiscussi è stato Teo Mammucari. L’ex volto di Tú sí que vales e Le Iene è sbarcato nello show di Milly Carlucci dopo l’addio a Mediaset e la sua esibizione con la ballerina Anastasia Kuzmina ha stupito il pubblico e incontrato i consensi della giuria del programma. A complimentarsi con lui anche l’ex collega Belén Rodríguez, che ha elogiato la performance di Mammucari sui social. Scopriamo cosa ha detto.

Belén Rodríguez: i complimenti a Teo Mammucari

A guidare la classifica di Ballando con le stelle dopo la prima puntata c’è Lino Banfi, in coppia con Alessandra Tripoli; la prima standing ovation della 18esima edizione se la sono guadagnati Simona Ventura e Samuel Peron (attualmente terzi nella graduatoria), ma hanno stupito indubbiamente anche le performance di Wanda Nara con Pasquale Rocca e di Teo Mammucari con Anastasia Kuzmina. L’ex conduttore de Le Iene, in particolare, ha conquistato la giuria (si trova ora quinto in classifica con 33 punti) e non solo.

A fargli i complimenti si è aggiunta anche Belén Rodríguez, ex "socia" a Le Iene ed ex collega a Tú sí que vales a cui Teo Mammucari, a quanto pare, è ancora legato da un bel rapporto di amicizia. La showgirl argentina ha infatti commentato l’esibizione di Mammucari a Ballando, apprezzando con entusiasmo la sua performance in coppia con Anastasia Kuzmina nello show di Milly Carlucci: "Una forza della natura!!! Ahahahhaahhahahahhaah… Sono gelosa del balletto!". Belén ha poi aggiunto: "Sbalorditivo", il tutto con un video pubblicato nelle sue storie Instagram.

Teo Mammucari non ha dunque incontrato i consensi dei cinque giudici di Ballando con le stelle Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, ma anche della sua ex "socia" de Le Iene. I due hanno infatti lavorato insieme non solo nello show "in nero" di Italia 1, ma anche nel talent targato Fascino di Maria De Filippi Tú sí que vales, salvo poi arrivare entrambi ai saluti in casa Mediaset. Per Teo Mammucari si parla di nuovo programma in Rai proprio dopo la sua esperienza alla 18esima edizione di Ballando, mentre il futuro di Belén è ancora un’incognita visto il recente periodo difficile della showgirl. Quel che è certo è che i due sono legati ancora da un legame di amicizia e stima che potrebbe portare le lora strade a intrecciarsi di nuovo, magari proprio in Rai.

