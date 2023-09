"Non scherzo più con nessuno", Giselda contro Paolo per la nomination al GF Il macellaio ha avuto un chiarimento con Giselda Torresan al Grande Fratello, ma lei si è sfogata con Letizia Petris per la nomination ricevuta.

Fonte: Mediaset Infinity

Paolo Masella ha nominato Giselda Torresan al Grande Fratello, il che ha provocato un po’ di subbuglio nella casa. Il macellaio, che per molti in realtà svolge l’attività di modello e ha fatto infuriare il web per le frasi contro Napoli, ha sottolineato di aver voluto mandare a rischio eliminazione la concorrente perché convinto che lei provasse dei sentimenti nei suoi confronti. I due hanno avuto anche un confronto, ma la ragazza ha parlato con la coinquilina Letizia Petris facendo valere le sue ragioni.

Paolo nomina Giselda Torresan al Grande Fratello? Lei non reagisce bene

La prima settimana di Grande Fratello si è conclusa e già si sono create le prime crepe tra i concorrenti dopo l’idillio iniziale, la più evidente è quella tra Paolo Masella e Giselda Torresan. Il ragazzo l’ha nominata spiegando di averlo fatto a fin di bene, ma lei ha confessato a Letizia di non essere assolutamente d’accordo:

"Adesso non scherzo più con nessuno, non mi interessa niente. Sono qui per divertirmi… Se lui vuole aspettare una come la mamma aspetta 100 anni. Ho fatto solo delle battute, ho 34 anni e lui 20. Basta, non schermo più con nessuno, mi mancano anche le montagne, la mia fabbrica, la mia gente. Non sono venuta qui a fare cose o a cercare di diventare una vip. Lavoro da quattordici anni con tutti uomini in fabbrica, non mi è mai capitata una roba del genere. Basta che dicesse ‘Giselda non fare più queste battute’. Bastava lo dicesse invece di costruire. Secondo me mi ha votato lui".

Una reazione molto stizzita di Giselda Torresan, che invece di spegnere i gossip sembra piuttosto alimentarli. Ma andiamo a scoprire cosa si erano detti lei e Paolo Masella prima di questo sfogo.

Il chiarimento con Paolo Masella non ha portato alla pace

Paolo Masella aveva voluto parlare a quattr’occhi con Giselda Torresan durante il pomeriggio al Grande Fratello, ribadendo che per lei nutre solo amicizia:

"Non c’è malizia in me. Tu non ti dai valore. Tu non sei brutta, sei molto bella, hai un bel fisico e un bel sorriso, sei dolce e simpatica. Non ti fermi mai, ti dico questo perché ti voglio bene. Non c’è malizia però, capisci questo. Non vorrei che ti fai strane idee…Sei una persona talmente bella che non voglio che ci resti male. Ti dai poco valore, voglio che tu capisca e che creda in te stessa".

Questo il succo del lungo discorso che Paolo ha fatto con la coinquilina, dopo che aveva confessato ad alcuni uomini della Casa di averla nominata proprio perché pensava nutrisse dei sentimenti per lui. La bomba è comunque esplosa e sarà curioso capire come evolverà il rapporto tra i due, con gli occhi del pubblico puntati sulla diretta di lunedì prossimo dove sicuramente Alfonso Signorini tornerà sulla vicenda.

Potrebbe interessarti anche