Isola dei Famosi nel caos, Patrizia furiosa con Loredana: “Mi fa girare le pal*e!”, e lei scoppia in lacrime Nomination, accuse e lacrime: la tensione tra le naufraghe esplode dopo l’ultima puntata de Isola dei Famosi. Loredana delusa da Cristina, e Patrizia perde le staffe.

L’ultima diretta di Isola dei Famosi ha acceso la miccia. Bastava un voto inaspettato per far crollare gli equilibri già fragili di Playa Dos, e così è stato. Loredana è scoppiata in lacrime dopo la nomination di Cristina, che lei considerava un’amica, mentre Patrizia ha reagito con un attacco frontale che ha spaccato il gruppo. In pochi minuti, il gioco si è trasformato in un campo di battaglia emotivo.

La crisi tra Cristina Plevani e Loredana

L’ultima diretta di Isola dei Famosi ha lasciato il segno. Cristina Plevani ha nominato Loredana Cannata e da lì si è acceso il caos. Loredana, convinta di avere un rapporto sincero con Cristina, è crollata: "A me ferisce Cristina, non capisco proprio il suo ragionamento", ha detto la donna in lacrime.

"Ha detto di avermi votato per giocare. Avevamo un rapporto, non lo so. Probabilmente non capisco le persone. Con Cristina c’è sempre stato un bel rapporto e non capisco il fatto che mi abbia nominata per gioco". La naufraga, visibilmente delusa, ha poi detto: "Ma che motivazione è mandare in nomination una persona con cui hai un dialogo? Che gioco è? Perchè me? E’ una delusione". Cristina, da parte sua, non ha fatto una piega. Dopo aver saputo dello sfogo di Loredana, ha solo detto: "Mi dispiace, ma per me è un’esagerazione. Le parlerò, ma non stasera, voglio dormire tranquilla". Una risposta che ha gelato tutto. Loredana, intanto, continuava a piangere. "Io non capisco le persone. Mi sento sola", diceva sottovoce, con lo sguardo perso nel vuoto.

Isola dei Famosi: la reazione dura di Patrizia Rossetti

A Loredana che piangeva, Patrizia Rossetti ha risposto senza troppi filtri. Ha visto la scena, ha ascoltato le parole e poi ha sbottato: "Eh la Madonna ragazzi, ecco vedete. A me una persona così mi fa girare tanto, ma tanto, ma tanto le p***e. Voi non avete idea quanto!". Non si è fermata lì. Ha continuato: "Non si reagisce così, scusatemi eh. Una nomination non è un tradimento, è parte del gioco", ha detto con tono tagliente e diretto. Qualcuno ha provato a mediare, ma l’aria era già carica di negatività-

Un gruppo spaccato in due

L’episodio ha lasciato il segno. Playa Dos non è più la stessa. Da una parte chi cerca di capire Loredana, dall’altra chi pensa che abbia esagerato. Il gioco si fa duro, e i rapporti personali cominciano a vacillare. "In questa competizione ci sono momenti di gloria, ma anche di vulnerabilità. Devo restare forte", ha detto ancora Loredana in un confessionale. La tensione è alle stelle. Le prossime ore diranno se tra Loredana, Cristina e Patrizia ci sarà un chiarimento. Ma ora l’isola è davvero divisa.

