Grande Fratello, bufera su Paolo "il macellaio": scivoloni su Schwazer e Napoli A soli due giorni dall’inizio ufficiale del reality, sono già in corso pesanti polemiche contro uno dei concorrenti. Ecco perché.

Il Grande Fratello e le polemiche vanno da sempre a braccetto. La nuova edizione del reality è iniziata solo due giorni fa e già impazzano le polemiche su uno dei concorrenti per alcune frasi che sono apparse fuori luogo e di poco gusto. Parliamo di Paolo Masella, il macellaio di Roma che, prima di parteciparvi, non ha mai visto una sola puntata del GF. E forse è stato proprio questo a farlo scivolare su una buccia di banana con due gaffe che non sono certo passate inosservate. Vediamo cosa è successo.

Paolo e la gaffe con Alex Schwazer

Tra i concorrenti della nuova edizione del GF c’è anche il marciatore campione olimpico Alex Schwazer, che ha deciso di partecipare proprio per farsi conoscere e raccontarsi apertamente dopo gli avvenimenti degli ultimi anni. Schwazer infatti ha subito una brusca interruzione di carriera dopo essere stato squalificato per doping sia nel 2012 che nel 2016. Nonostante sia stato scagionato al processo, per la giustizia sportiva è ancora considerato colpevole, e questo è dunque un tema molto delicato per lui.

Perché sottolineiamo questo? Perché è proprio su questo tema che il coinquilino Paolo Masella ha fatto una grandissima gaffe. Paolo e Alex erano nel giardino della casa mentre quest’ultimo si allenava come di consueto sul tapis roulant. Tra una chiacchiera e l’altra, Alex è quindi intervenuto esclamando: "Oggi se ricomincia a drogà eh". Una battuta che detta in quel contesto e a quella persona è apparsa decisamente fuori luogo. Ma deve essersene accorto anche lo stesso Alex che ha immediatamente cercato di rimediare affermando: "A fare gli integratori, no? Se ricomincia a fà gli integratori. (…) Gli integratori te li portano".

Paolo parla di Napoli e scatena le polemiche

Non contento della prima gaffe, Paolo "il macellaio" si è reso poi protagonista di un altro scivolone che ha scatenato ancora più polemiche sui social.

"Per i miei gusti Napoli non rientra neanche nelle prime cinque (città ndr) perché c’ha poca cultura. Storia culturale, nel senso di artistica. Nel senso che ti direi Roma e, dopo Roma, Firenze e Venezia", ha affermato il macellaio parlando con gli altri inquilini.

All’interno della casa è immediatamente intervenuto Massimiliano Varrese affermando: "Ma Napoli è una delle città più culturali d’Italia". Ed è a quel punto che Paolo ha buttato ulteriore benzina sul fuoco rimarcando: "Non culturali nel senso che se io ci vado in giro, per me personalmente non ci vedo tutti i… come ti posso spiegare? Colosseo, Circo Massimo".

Varrese lo ha quindi interrotto nuovamente sottolineando quanto sia bello e importante anche il patrimonio storico e artistico di Napoli. Ma ancora una volta Paolo, ignaro della bufera che stava scatenando, ha risposto: "Intendo a confronto di altre regioni d’Italia. Ci stanno regioni che mi trasmettono più cultura. Se vado a Firenze, e vado agli Uffizi, me ne passa talmente tanta".

Le gaffe di Paolo hanno indignato fortemente il web e sui social sono apparsi immediatamente commenti negativi pronti a condannare le parole del gieffino. Una partenza che non è certo stata delle migliori. Ma il reality è solo all’inizio, Paolo riuscirà a riscattarsi o sarà protagonista di altre innumerevoli gaffe? Staremo a vedere.

