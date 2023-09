Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 I nuovi concorrenti Signorini ha dato il benvenuto al primo nuovo concorrente, la cantante Fiordaliso. Poi è stato il momento di Arnold Cardaropoli, social media manager di soli 22 anni. Ha fatto poi il suo ingresso Valentina Modini, Lady Fagiana sui social, entrata con l'attore Ciro Petrone, fidanzato da 12 anni con Federica con la quale era stato a Temptation Island. Subito dopo è toccato ad Heidi Baci, commerciante nel settore nautico, single e originaria dell'Albania, seguita da Claudio Roma, che ha parlato delle difficoltà affrontate nella vita a causa dello spaccio di droga.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /6 La figuraccia di Fiordaliso La cantante avrebbe dovuto fare un ingresso in grande stile, cantando Non voglio mica la luna, peccato che una volta posizionatasi davanti ai concorrenti con un microfono, sia stato palese stesse cantando in playback, tanto da scatenare l'ilarità del pubblico social, che ha definito l'ingresso come "Imbarazzante" e "Cringe".

Fonte: Mediaset Infinity 3 /6 La lamentela di Cesara Cesara non ha apprezzato per nulla tutte le nomination per Giselda, fatte con la scusa di difenderla, infatti avrebbe commentato l'ennesima nomination ad opera di Alex dicendo infastidita: “Facciamo vivere questa esperienza a Giselda. Potrebbe essere una loro strategia? Forse”.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /6 Arnold: un altro finto NIP Il pubblico è infastidito dalla scelta di Signorini di includere un altro volto teoricamente NIP, ma che su social come TikTok vanta un seguito di più di 700 mila follower. Si chiedono tutti che senso abbia avuto escludere i personaggi nati come influencer, se comunque sono presenti per vie traverse. Stesso discorso ovviamente per Giselda Torresan, già entrata nella puntata precedente.

Fonte: Mediaset Infinity 5 /6 Paolo rifiuta Giselda Paolo è stato tra quelli che ha nominato Giselda, giustificandosi dicendo: "Ma nulla di personale davvero. Perché voglio fermare sul nascere una cosa che con il passare del tempo potrebbe far male a lei. Perché vedo che sta a prendere troppe cose per me, la vedo troppo presa. Non vorrei che ci rimanesse male e visto che è una che ha sofferto molto. Ancora non ho parlato con lei. Non mi va di farla soffrire e voto lei solo per questo motivo. Quando mi capiterà magari le spiegherò questo concetto”. Nei giorni precedenti aveva detto anche di non essere attratto dalle ragazze che si dimostrano prese da lui, sarà questo il problema?