Elisabetta Gregoraci, gelosa dell'ex Giulio Fratini? La foto 'al veleno' per Antonella Fiordelisi Scatto social con frecciatina annessa da parte della showgirl ancora gelosa dell'ex? Il chiacchiericcio social è scatenato, ma sarà vero?

Elisabetta Gregoraci ce l’ha con Antonella Fiordelisi? Si sa che, spessissimo, la malizia è negli occhi di chi guarda, e siccome tra i fan e i commentatori del gossip non mancano certo i maliziosi, ecco che una foto postate sull’account Instagram della bella Elisabetta scatena retropensieri che coinvolgono un recente ex e la ex gieffina. Ma cosa è successo esattamente e di che foto parliamo?

Elisabetta Gregoraci, la frecciata ad Antonella Fiordelisi: c’entra l’ex Giulio Fratini

Partiamo dunque dall’inizio. Elisabetta Gregoraci, come ogni anno in estate, si sta godendo sole, mare e relax a Forte dei Marmi, e nelle scorse ore, proprio mentre si godeva la sua vacanza sulla costa toscana ha fatto un incontro per lei molto piacevole che ha voluto immortalare in uno scatto e postare sulle sue storie Instagram. Apriti cielo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma di che incontro si tratta? Quello, inaspettato, secondo quando scrive la showgirl con la sua ex suocera, o meglio, con la mamma del suo ex Giulio Fratini. Gregoraci ha postato una foto sorridente e serena abbracciata alla donna, corredata dalle parole "gli incontri, quelli belli, a Forte dei Marmi, Antonella" e dall’emoticon che mima il bacio.

Subito è iniziato un velenoso tam tam social, di tanti che hanno visto in quella storia un messaggio che andava ben oltre la gioia di un incontro piacevole, e invece una frecciata dritta dritta all’attuale compagna di Giulio Fratini che altri non è che la ex gieffina Antonella Fiordelisi. Vi sembra un pensiero un tantino arzigogolato? Non nel mondo dei social e nella noia per tanti della calura estiva. Il nome "Antonella", che evidentemente accomuna la ex suocera di Gregoraci e la ex gieffina, e la faccina che manda il bacio, interpretabile a seconda del grado di malizia di chi guarda in attestato d’affetto o in segno di schermo, ha scatenato un putiferio e ha rinfocolato le voci secondo cui Elisabetta Gregoraci sarebbe ancora geloso dell’ex mollato già da mesi.

Ma sarà vero? La foto di Gregoraci ed ex suocera ritrae sopratutto due donne sorridenti e serene, felici di essersi ritrovate per caso in una bella mattina d’estate.

Quanto alla coppia Fratini -Fiordelisi, pare che i due si stiano godendo la prima fase della loro storia d"amore e negli scatti che circolano sui social sembrano più affiatati e felici che mai. Davvero nessuna nube sembra oscurare il cielo della loro fase luna di miele e sembra abbiano ben altro di cui occuparsi che non fantomatiche frecciatine e gelosie retroattive.

