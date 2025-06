Milly Carlucci, chi è sua sorella Anna e che lavoro fa a Ballando con le stelle È la sorella più piccola di Milly, ma chi è davvero Anna Carlucci? Scopriamo chi è e che lavoro fa nella redazione di Ballando con le stelle.

CONDIVIDI

Quando si parla di Ballando con le stelle, il pensiero va subito a Milly Carlucci, storica conduttrice del programma amatissimo dal pubblico italiano. Ma pochi conoscono davvero il ruolo fondamentale che svolge dietro le quinte sua sorella minore, Anna Carlucci. Scopriamo chi è che lavoro fa nel celebre show di Rai 1 in vista della sua ospitata in programma oggi 10 giugno a La volta buona di Caterina Balivo.

Chi è Anna Carlucci, sorella di Milly: dalla scrittura alla tv

Anna Carlucci non è solo la sorella di Milly, ma una professionista con una lunga esperienza nel mondo televisivo. Laureata in Lingue e letterature moderne con indirizzo cinematografico, ha sempre avuto una grande obiettivo . Come racconta lei stessa:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Il mio sogno non era fare la conduttrice. In realtà la mia passione è sempre stata la scrittura."

Dopo gli studi ha frequentato il ‘Laboratorio di comunicazione sociale’, una scuola fondata da un dirigente Rai, e ha iniziato a lavorare in varie redazioni televisive in diversi ruoli. Nel 1984 ha esordito come autrice per il programma "Novantesimo anno". Negli anni seguenti ha collaborato con Luciano Rispoli in diversi show tv, tra cui "Pomeridiana" e "Parola mia", dove ha esordito anche come presentatrice, ma presto ha capito che il suo posto era dietro le quinte.

Il lavoro di Anna Carlucci a Ballando con le stelle

Da diversi anni, Anna Carlucci lavora a Ballando con le stelle come autrice e coordinatrice dei contenuti social. È lei che cura molti aspetti del backstage, rendendo possibile il successo dello show condotto da sua sorella Milly. Anna ha raccontato con grande sincerità:

"Lavorare con mia sorella Milly è una fortuna. Le liti a Ballando? Ognuno si assume le sue responsabilità."

Un ruolo chiave, ma discreto, che la rende un pilastro fondamentale dello storico programma di Rai 1, che proprio nel 2025 è giunto alla sua 18ª edizione con un cast di vip sempre più ricco.

Anna Carlucci e il podcast "Quello che i libri non dicono"

Oltre al lavoro televisivo, Anna Carlucci si dedica anche a progetti culturali che ne confermano la versatilità. Da giugno 2025 è infatti disponibile su RaiPlay Sound il suo podcast intitolato "Quello che i libri non dicono".

In cinque episodi, Anna guida gli ascoltatori alla scoperta del lato nascosto della scrittura e delle vite degli autori, regalando approfondimenti unici sul mondo letterario. Un’occasione per chi ama la cultura e vuole conoscere storie e segreti che spesso rimangono nell’ombra. Al podcast hanno partecipato alcuni volti celebri Rai come Alberto Matano e Massimiliano Ossini.

Il rapporto tra le sorelle Carlucci

Il legame tra Milly, Anna e Gabriella Carlucci è solido, anche se le loro vite e carriere sono diverse. Gabriella, ex conduttrice ed ex politica, ha più volte sottolineato quanto le tre sorelle siano vicine:

"Noi tre siamo molto vicine, ma facciamo attività tanto impegnative."

Milly è l’anima di Ballando con le stelle, Anna è la mente dietro le quinte, mentre Gabriella si è dedicata alla politica e ad altri progetti. Nonostante gli impegni, le sorelle trovano sempre modo di ritagliarsi momenti da passare insieme, dimostrando un legame familiare profondo e prezioso.

Potrebbe interessarti anche