Milly Carlucci perde Francesca Pascale ma festeggia: Ballando 2025 sarà un successo (grazie a Pier Silvio Berlusconi) Continuano i rumors sulla prossima edizione dell’amatissimo show di ballo di Rai1, mentre la padrona di casa può già brindare a una buona notizia.

Sono stati presentati ufficialmente i palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva in partenza in autunno, e tra gli immancabili programmi della prima serata ritroveremo ovviamente anche l’iconico Ballando con le stelle. Manca ancora un po’ di tempo ma i primi rumors iniziano già a farsi sentire: dopo l’ipotesi del settimanale Chi sulla possibile partecipazione di Francesca Pascale nel cast di Ballando 2025, la diretta interessata ha smentito ufficialmente la sua presenza nel programma. Di contro, però, la padrona di casa Milly Carlucci ha anche ricevuto una grande notizia: scopriamo di più.

Ballando con le stelle 2025, Francesca Pascale non ci sarà: le sue parole

Nelle ultime settimane, il noto settimanale Chi ha ipotizzato il nome di Francesca Pascale all’interno del cast di Ballando con le stelle per la prossima stagione, mentre il giornalista Gabriele Parpiglia ha successivamente ipotizzato la presenza dell’attivista solo come ballerina per una notte. A fare chiarezza una volta per tutte ci ha pensato proprio Francesca Pascale tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, smentendo la sua partecipazione al programma.

"La verità è che non faccio Ballando con le Stelle, che per altro è la prima cosa che mi hanno chiesto. E non farò televisione perché non è per me un obiettivo ma al massimo è un mezzo, per poter comunicare qualcosa – ha rivelato la Pascale – Il fatto che io possa avere questa possibilità, per una questione di fortuna o per cosa rappresento, di poter comunicare per chi magari non si sente rappresentato oggi rispetto ad alcuni temi. Per me è molto importante. È un privilegio. E cerco di farlo nel migliore dei modi".

Milly Carlucci festeggia: Ballando 2025 sarà un successo (grazie a Pier Silvio Berlusconi)

E mentre il cast di Ballando 2025 è dunque ancora in fase di definizione, Milly Carlucci può comunque già festeggiare una grande notizia arrivata nelle ultime ore. Di recente sono stati presentati anche i Palinsesti televisivi della diretta concorrenza, ovvero casa Mediaset, e tra le grandi novità annunciate da Pier Silvio Berlusconi vi sarà una riduzione della durata della prima serata. Ciò significa che, dalla prossima stagione televisiva, i grandi show di Mediaset chiuderanno attorno alla mezzanotte.

Una splendida notizia per Milly Carlucci che, grazie a questo, condurrà buona parte di ogni puntata di Ballando con le stelle (che generalmente termina attorno all’1 e 30 di notte) senza la diretta concorrenza di una regina della televisione come Maria De Filippi, che seguendo le nuove direttive chiuderà i suoi programmi come Cenerentola, entro la mezzanotte.

