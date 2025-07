Ballando con le stelle, Fabio Canino boccia Amici: “Noi abbiamo un’altra qualità”. La stoccata imprevista Il giudice dello show di Milly Carlucci ha punzecchiato la concorrenza del talent di Canale 5: “Sembra una palestra, i giovani sono vestiti male…”

Fabio Canino "punge" la concorrenza. Il giudice di Ballando con le Stelle, infatti, ha elogiato il lavoro svolto da Milly Carlucci negli ultimi vent’anni e ha lanciato una frecciata ad Amici di Maria De Filippi, a sua avviso rimasto fermo nel tempo. In una lunga intervista a Il Messaggero, infatti, Canino ha parlato sia del talent show di Rai 1 che della concorrenza di Canale 5, svelando anche qualche retroscena. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle: il retroscena sull’arrivo di Fabio Canino

Archiviato lo spin-off Sognando… Ballando con le Stelle vinto da Chiquito, Milly Carlucci è al lavoro sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Per il cast dei concorrenti sono già emersi tantissimi nomi, mentre per quanto riguarda la giuria Milly punterà ancora sui suoi ‘fedelissimi’ Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Fabio Canino. Quest’ultimo – come detto – si è raccontato in un’ampia intervista a Il Messaggerro, ricordando proprio l’inizio della sua lunga esperienza come giudice del talent show. "Quando Milly me lo chiese la prima volta neanche volevo farlo: non pensavo di essere adatto" ha svelato Canino (in giuria dal 2007), spiegando di avere poi trovato la formula perfetta insieme ai suoi colleghi: "Siamo liberi di dire quello che vogliamo e anche se non siamo sempre d’accordo, sappiamo bene che stiamo facendo televisione, non operazioni a cuore aperto".

La frecciata a Maria De Filippi e Amici: cosa ha detto il giudice di Ballando

Incalzato sulla ricetta del successo di Ballando con le Stelle, Fabio Canino non ha avuto dubbi ("Bisogna solo pensare a lavorare") e ha fatto i complimenti a Milly Carlucci per il lavoro svolto negli ultimi vent’anni: "È un programma fatto benissimo, che funziona e con il tempo migliora sempre di più". Nel farlo, tuttavia, il giudice di Ballando si è ‘concesso’ anche una frecciata alla concorrenza di Canale 5 e di Amici di Maria De Filippi, che a suo avviso non si sarebbe evoluto in altrettanto in termini di mezzi. "Adesso con i social abbiamo conquistato anche il pubblico dei giovani. Evidentemente anche loro vogliono vedere un vero show del sabato sera con le luci, il balletto e l’atmosfera giusta. Con tutto il rispetto, lo studio di Amici sembra una palestra, i giovani sono vestiti male, c’è il neon… Noi abbiamo un’altra qualità" ha raccontato Canino, sottolineando anche l’attenzione del programma a temi come l’inclusione: "E ospitiamo inserimenti di modernità e inclusione mai visti prima: trans, drag, due uomini insieme, una ballerina senza una gamba… Ballando è il programma più aperto della tv italiana. E il pubblico, come sempre, è molto più avanti di chi queste produzioni si trova a gestirle".

