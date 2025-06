Ballando con le stelle, Francesca Pascale scende in pista. Il riscatto di Milly Carlucci dopo la delusione Ferragni L'ex compagna di Silvio Berlusconi sarebbe in trattative (avanzate) per partecipare al prossimo dance show Rai. Era già stata corteggiata, senza successo, nel 2022.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Si chiude una porta, per Milly Carlucci, e un portone clamoroso promette di aprirsi. A Ballando con le Stelle potrebbe infatti approdare – dopo il no di Chiara Ferragni e in seguito a una trattativa segreta (e serratissima) – un ‘pezzo da novanta’ che rischia davvero di sconvolgere il panorama del dance show Rai. Lei è Francesca Pascale, ex compagna storica di Silvio Berlusconi ed ex moglie, tra l’altro, di Paola Turci. Un personaggio notissimo, a metà tra il politico e il televisivo, che potrebbe imprimere facilmente il suo stile al programma di Milly. Per non parlare dei potenziali scontri con l’altrettanto agguerrita Selvaggia Lucarelli. Insomma, una manna dal cielo, per i vertici di Viale Mazzini. Ma vediamo meglio tutti i particolari qui sotto.

Ballando con le stelle, Francesca Pascale a un passo dalla firma

Niente Chiara Ferragni, sì a Francesca Pascale. È questo il nuovo diktat di una scatenata Milly Carlucci, almeno stando all’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela su settimanale Chi. La Carlucci sta infatti lavorando alacremente per mettere insieme il cast di Ballando con le Stelle 2025. E se il nome della Ferragni pare già scartato (dopo qualche illusione legittima), chi sale in pole position è adesso l’ex metà di Silvio Berlusconi. Che per diversi anni è anche stata legata alla cantautrice Paola Turci.

Insomma, sulle pagine di Chi si legge chiaro e tondo che la firma per la Pascale sarebbe vicinissima. Una trattativa avanzata, quella messa in piedi da Milly, che finalmente potrebbe realizzare il sogno accarezzato già nel 2022. Quando la Pascale, anche all’epoca corteggiatissima, era sfumata insieme all’allora compagna Turci. Ma stavolta tutto potrebbe essersi allineato nel modo giusto. E in più il ruolo di Francesca, nota attivista nella comunità LGBTQ+, garantirebbe alla Rai le simpatie (quasi) assicurate di una buona nicchia di pubblico italiano. Cosa che certamente non verrà sottovalutata dai vertici, al momento della scelta finale.

Tornando alle notizie ormai certe, sembra che l’incontro tra Pascale e Carlucci sia già avvenuto, e che toccherà alla possibile concorrente l’ultima parola. Anche perché il ‘salto’, per una figura prettamente politica e seria, sarebbe notevole. L’ex di Berlusconi finirebbe dritta nel frullatore dell’intrattenimento tv. E non sempre il passaggio è indolore. Per non parlare poi dei dolori, indiretti, che la Pascale causerebbe a Mediaset nel caso di approdo su Rai1.

Il ‘no’ di Chiara Ferragni a Milly Carlucci

Intanto, si è chiusa ufficialmente la trattativa per portare Chiara Ferragni a Ballando. Nulla di fatto, come noto, visto che l’influencer non sarebbe a suo agio in un contesto di sovraesposizione mediatica come quello del dance show. Carlucci, dal canto suo, ha ribadito quanto fatto con trasparenza: "L’ho invitata diverse volte e, per il momento, ha sempre detto no". Ma se Francesca Pascale dovesse dire di sì, il gran rifiuto della Ferragni finirebbe presto nel ‘dimenticatoio’. E allora Milly potrebbe concentrarsi di nuovo sui prossimi colpi da mettere a segno.

