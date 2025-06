Jessica Morlacchi a La volta buona, la depressione e la rinascita al GF: “Marco Masini mi ha salvata” Ospite a La Volta Buona su Rai 1, l’attrice ha raccontato il suo ‘percorso di fede’: il grave lutto a 18 anni, l’impegno da mamma giovanissima e la rinascita

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Jessica Morlacchi si racconta su Rai 1. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata di oggi venerdì 6 giugno 2025, infatti, la cantante e vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi coi Gazosa al successo nel reality show di Alfonso Signorini, svelando anche qualche dettaglio inedito sulla sua vita privata e sentimentale. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

La Volta Buona, Jessica Morlacchi racconta la sua depressione a Caterina Balivo

Nella puntata di oggi venerdì 6 giugno 2025 a La Volta Buona Caterina Balivo ha accolto nel suo salotto del daytime di Rai 1 Jessica Morlacchi, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello. "Non pensavo di vincere. Io ho pensato di andare, di divertirmi e di rilassarmi dentro una casa" ha ammesso la cantante, che poi ha ricordato gli esordi con i Gazosa e del successo di www.mipiaci tu: "Ho iniziato a 11 anni, il Festival di Sanremo a 13 (…) Tutto merito di mio papà che mise noi bambini insieme a suonare". In quel periodo, però, non mancavano le ombre: "Ero molto insicura, la vecchia Jessica non aveva il coraggio dire ‘no’ e prendere le proprie scelte. Ero piccolina e non potevo scegliere con la mia testa". Poi il periodo di buio: "Ansia totale. Un mondo troppo grande per una ragazza così giovane". Dieci anni di attacchi di panico e depressione, passati per grande parte in casa coi genitori, con le tapparelle abbassate senza volere vedere nessuno: "Erano segnali di depressione, in un età in cui dovresti essere felice".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La svolta sarebbe arrivata nel 2005 al Festival di Sanremo: "Marco Masini mi ha salvato, mi ha chiamato per la serata delle cover a Sanremo e mi ha fatto uscire di casa (…) Ero molto tesa e si vedeva, mi tremavano le gambe". Jessica è poi riuscita a uscire dal periodo di depressione grazie a cure mirate. "Dopo anni di psicologo a trent’anni ho avuto la fortuna di conoscere un dottore che si è preso cura di me e in pochissimo tempo ne sono uscita" ha raccontato la cantante, che oggi ribadisce l’importanza di queste soluzioni anche sui social: "Leggo sempre molte storie identiche alla mia, per questo penso sia importante parlarne".

Jessica si è infine ‘concessa’ una confessione sulla sua esperienza nella casa del Grande Fratello condivisa con Luca Calvani: "Un figo, avevo perso la testa per lui ma era impegnatissimo con un uomo. Là dentro però succede di tutto, è un’altra realtà". Sull’eterno flirt con Paolo Brosio, invece, la cantante ha scherzato: "A Paolo diamo un’altra opportunità".

Potrebbe interessarti anche