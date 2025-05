Caterina Balivo e Alberto Matano, parte la rivoluzione: Rai 1 vara la svolta Dallo studio condiviso alle scenografie d'avanguardia: per i due volti del daytime di Rai 1 si prepara una stagione ricca di sorprese e nuove tecnologie.

In Rai si lavora già alla prossima stagione. La Volta Buona e La Vita in Diretta, i due titoli cardine del pomeriggio di Rai 1, torneranno a settembre con alcune novità, soprattutto sul piano visivo. I conduttori dei due format, rispettivamente Alberto Matano e Caterina Balivo, potranno infatti godere di un notevole upgrade, messo in campo dalla rete, che ha intenzione quindi di dare una svecchiata alla scenografica di alcuni programmi di punta del pomeriggio. Sarà interessante capire come questi cambiamenti saranno implementati nei programmi dei presentatori.

Studio rinnovato per La vita in diretta e La volta buona

Il cambiamento più evidente riguarda lo studio che ospita entrambi i programmi: verrà introdotto un nuovo pavimento led in grado di mostrare grafiche animate, effetti 3D e ambientazioni virtuali. Una tecnologia già vista in Ore 14 su Rai 2, ora estesa anche alla rete ammiraglia per aggiornare il linguaggio visivo e rendere più dinamica la diretta.

I due programmi continueranno a condividere lo stesso studio, ma con una novità: una maggiore coerenza estetica. Pur mantenendo linee editoriali diverse: La Volta Buona con un taglio più narrativo e La Vita in Diretta più orientata all’attualità, i due format assumeranno un linguaggio visivo simile. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la continuità tra le fasce orarie del pomeriggio e dare al pubblico un senso di coerenza e familiarità.

Il ritorno di Caterina Balivo e Alberto Matano

Dopo le novità in studio, arrivano anche delle conferme in conduzione. Caterina Balivo resterà al timone di La Volta Buona, che dopo una prima stagione positiva potrebbe andare in onda anche a giugno, oltre la consueta chiusura primaverile. Per Balivo si prospetta quindi una permanenza più lunga nel palinsesto. Nessun cambiamento anche per Alberto Matano, che tornerà con La Vita in Diretta, confermando l’impostazione giornalistica che lo ha reso un punto di riferimento nel pomeriggio di Rai 1.

Le nuove strategie di Rai 1

Il rinnovamento estetico va letto anche in chiave strategica. In un mercato dove la TV generalista compete ogni giorno con le piattaforme digitali, l’investimento sulla tecnologia non è una scelta meramente estetica, ma una necessità di campo. Il pavimento led non è solo uno sfondo scenografico: è un elemento narrativo che può contribuire a dare ritmo e profondità ai contenuti. Senza stravolgere format e conduzioni, Rai 1 punta a costruire un pomeriggio più moderno e riconoscibile, dove tutto (dalla luce alle superfici) lavora per sostenere i contenuti prodotti. Un’operazione punta a tenere saldo il pubblico dell’ammiraglia anche in un contesto in rapido cambiamento, oltre che tra un programma e l’altro.

