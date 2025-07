Ballando, Flavio Insinna 'vuota il sacco': cosa ha detto sull'incontro 'segreto' con Milly Carlucci In seguito a speculazioni su una cena tra i due conduttori, l'ex Affari Tuoi ha precisato la sua posizione con un post (ironico) sul social X. Ecco tutti i dettagli.

È dovuto intervenire di persona, Flavio Insinna, dopo i rumors insistenti legati a un incontro con l’amica e collega Milly Carlucci. La firma di Dagospia Giuseppe Candela aveva lanciato lo scoop, giorni fa, su una cena al ristorante "Da Dante", a Roma. Ipotizzando poi un arruolamento di Insinna nel cast del prossimo Ballando con le Stelle. Da parte loro, né Milly né Insinna avevano replicato subito alla notizia. Ma adesso è stato Flavio, con un post ironico su X, a mettere in chiaro (almeno per il momento) le cose. Ecco qui sotto tutta la storia con i dettagli.

Ballando, la risposta (netta) di Flavio Insinna su Milly Carlucci

Serviva una smentita, ed è arrivata proprio dal diretto interessato Flavio Insinna. Che in questi giorni, complice una ‘soffiata’ ad opera di Giuseppe Candela, era finito sotto la lente di ingrandimento per un possibile coinvolgimento nella nuova stagione di Ballando con le Stelle. Tutto era partito, in sostanza, da un avvistamento: Milly Carlucci e Flavio a cena insieme, a Roma. E siccome in questi giorni si è appurato che Insinna si prenderà una pausa da La7, subito è sorto il dubbio. Che non fosse in atto, forse, un reclutamento in extremis da parte dell’attentissima Carlucci?

Ora però la notizia pare sgonfiarsi, dato l’intervento deciso di Insinna con un post su X. : "Non è vera la notizia che mi riguarda (parlo di Ballando con le stelle)", ha scritto il conduttore. "Vi do una notizia sciooookkkkkk: si può andare a cena per affetto e simpatia senza parlare di lavoro. O soltanto di lavoro. 50/50 60/40. 70/30 buonagiornataaaaa". Insomma, le parole ironiche di Flavio Insinna sembrano abbastanza chiare. Non parrebbe sul punto di raggiungere Milly nel dance show al via a settembre. A meno ovviamente di ripensamenti dell’ultima ora.

Il futuro televisivo (incerto) di Flavio Insinna

Resta comunque un grande punto interrogativo, sul futuro televisivo di Flavio Insinna. A La7, purtroppo, l’avventura con Famiglie d’Italia non è stata delle migliori. Ma è difficile che un conduttore di questo livello resti fermo a lungo. Quanto alla Rai, resta in azienda la stima per quanto fatto in passato. Eppure i palinsesti sono al momento blindatissimi. E quindi le opzioni per Insinna si riducono quasi a zero. Per questo l’idea di una partecipazione a Ballando – anche solo come ballerino per una notte, chissà – non era poi così malvagia. Però se il presentatore ha detto ‘no’, tocca credergli. E stare in allerta, come sempre, in caso di nuove svolte clamorose.

