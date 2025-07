Ballando con le stelle, Chanel Totti scende in pista (forse col papà). E Milly Carlucci vuole anche Martina Colombari Chanel Totti pronta a ballare in tv? L’ipotesi padre e figlia infiamma i rumors sulla prossima edizione, ma Milly ha già adocchiato la sua prossima star.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Milly Carlucci è già al lavoro sulla nuova stagione di Ballando con le stelle e, come ogni anno, le prime indiscrezioni iniziano a circolare con insistenza. Anche se l’estate è appena cominciata, in Rai si sta pensando al cast perfetto per sfidare Tu sì que vales, e stavolta i nomi in ballo sono più che sorprendenti. A partire da quello di Chanel Totti.

Ballando con le stelle: Chanel Totti in pista

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, Milly Carlucci starebbe facendo di tutto per portare in pista Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Il suo nome circola da giorni, e sembra che dietro le quinte si stia lavorando seriamente per convincerla a dire sì. La giovane, già molto seguita sui social, potrebbe rappresentare la quota pop e generazionale capace di dare nuova linfa al programma. Ma quello che rende il tutto ancora più interessante è un dettaglio che arriva da Sognando… Ballando con le stelle, lo spin-off andato in onda di recente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Francesco Totti non ha detto di no a Milly Carlucci

In quella occasione Francesco Totti è stato ospite del programma e, rispondendo a una domanda sulla sua possibile partecipazione al talent, aveva lasciato uno spiraglio aperto. Senza sbilanciarsi troppo, ma con un mezzo sorriso, aveva lasciato intendere che la porta non è del tutto chiusa. Ed ecco che, mettendo insieme i pezzi, l’idea di un’edizione con padre e figlia ha iniziato a farsi spazio.

Martina Colombari tra i nomi caldi e l’incognita Barbara D’Urso

Nel frattempo, tra i tanti nomi che circolano, spunta anche quello di Martina Colombari. L’attrice, che sta per compiere cinquant’anni, sarebbe tra le candidate più accreditate secondo quanto scritto da Giuseppe Candela su Chi. Un volto amato, elegante e trasversale, già visto in altri reality, e che potrebbe dare al programma quel tocco in più che Milly sta cercando.

Discorso più complesso invece per Barbara d’Urso, che Milly vorrebbe a tutti i costi ma che non sembra in buoni rapporti con i vertici Rai. Dopo l’addio a Mediaset, è apparsa solo a Domenica In e qualche intervista recente pare non sia stata accolta benissimo nei corridoi della tv pubblica. Resta da capire se la Carlucci riuscirà a convincerla o se sarà costretta a guardare altrove. Intanto, la vera scommessa potrebbe essere proprio quella targata Totti: se Chanel accettasse, e Francesco decidesse di seguirla, Ballando con le stelle si ritroverebbe in mano un asso difficile da battere.

Il rilancio post ‘Sognando… Ballando con le stelle’

La scorsa stagione, con Sognando… Ballando con le stelle, non ha ottenuto i risultati sperati. Il format, pensato come un "all stars", non ha convinto il pubblico. E allora Milly Carlucci stavolta vuole andare sul sicuro, cercando un cast che possa attirare davvero l’attenzione. E Chanel, con o senza il padre, è un colpo che avrebbe sicuramente un certo peso, così come gli altri nomi.

Potrebbe interessarti anche