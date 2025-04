Gabriella Carlucci, cosa fa oggi l’ex conduttrice e il rapporto con la sorella Milly Conduttrice e politica italiana, Gabriella Carlucci, sarà ospite di Verissimo, sabato, 26 aprile 2025: cosa fa oggi e il rapporto con la sorella Milly

Conduttrice ed ex politica italiana, Gabriella Carlucci è stata una donne donne più apprezzate della televisione. Sorella di mezzo di Anna e Milly Carlucci, Gabriella è assente da piccolo schermo da tempo e, di lei, non si sa tanto. Nata nel 1959 ad Alghero, Gabriella è la sorella della celebre Milly Carlucci. Dopo una grande carriera nel mondo dello spettacolo, intraprende un percorso in politica. Oggi, però, ha trovato una nuova dimensione nel mondo del cinema, che rappresenta la sua "terza vita". Nonostante la sua assenza, Gabriella sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, sabato 26 aprile 2025.

Gabriella Carlucci, che fine ha fatto e cosa fa oggi: dalla tv alla politica

Carlucci, raggiunge il successo nel 1983 grazie a Portobello di Enzo Tortora, scelta come inviata speciale: "Mi scelse perché non mi spaventava nulla. Facevamo 18 milioni di spettatori. Ero una sconosciuta, il giorno dopo la gente mi fermava per strada". Partecipa, poi, a programmi come Festivalbar, Azzurro e Sanremo. Ha lavorato anche a Buona Domenica, con Gerry Scotti, di cui ha un piacevole ricordo: "Mi faceva un sacco di scherzi. C’era un gioco in cui ci si attaccava in fronte un foglietto con il nome di un personaggio. Lui indovinava perché lo leggeva riflesso sul vetro dell’orologio. Mi prendeva in giro e io ci cascavo". Negli anni ’90, inizia ad allontanarsi dalla tv per dedicarsi alla politica: entra in Forza Italia nel 1994, fonda il Dipartimento dello spettacolo e viene eletta con 33 mila preferenze. Nel 2010 diventa sindaco di Margherita di Savoia: tuttavia, lascia l’incarico e il partito nel 2011 per passare all’UDC. Dopo un tentativo fallito di rientrare in Parlamento, si ricandida nel 2018 con il centrodestra nella circoscrizione Estero-Europa.

Dal 2015 si occupa di produzione cinematografica, puntando su progetti internazionali e rilanciando il ruolo dell’Italia nel settore. In un’intervista del 2024 ha dichiarato: "Per fermarmi devono inchiodarmi".

Il rapporto con la sorella Milly Carlucci

Sua fonte d’ispirazione resta la sorella Milly, volto storico di Rai 1. Ma, Gabriella Carlucci, dopo la parodia del Trio Lopez-Marchesini e Solenghi, aveva promesso di non tornare mai più in tv con le sue sorelle: "Giurammo mai più in tv tutte insieme." Oggi, lontana dalla televisione, ha dichiarato che tornerebbe solo per un programma storico o per uno che metta in contatto chi cerca e offre lavoro. Riguardo a un’eventuale partecipazione a Ballando con le Stelle, ha escluso l’idea, definendola troppo prevedibile: "Non andrò mai a Ballando, troppo scontato."

Vita privata di Gabriella Carlucci

Gabriella Carlucci, sappiamo che si sposa per la prima volta nel 1989 con l’attore Gianfranco Jannuzzo, ma il matrimonio finisce nel 1992. Nel 1996 sposa l’avvocato Marco Catelli, con cui ha un figlio, Matteo, il quale, intraprende la carriera nel mondo dello spettacolo.

