Ballando con le Stelle: c’è anche Bobby Solo, proposta choc a Cruciani. La lista segreta dei 25 big in corsa Dopo avere messo a segno i primi colpi Milly Carlucci è al lavoro su un super cast con tantissimi nomi: Selvaggia Lucarelli frena l’arrivo del conduttore radio

Ballando con le Stelle 2025 inizia a prendere forma e Milly Carlucci non ha intenzioni di fermarsi qui. Dopo avere messo a segno i primi "colpi" (Andrea Delogu, Francesca Fialdini, la Signora Coriandoli e anche Fabio Fognini), infatti, la conduttrice è al lavoro per mettere in piedi un super cast in vista della 20esima edizione. Dopo avere festeggiato i 20 anni dello show di Rai 1 con lo spin-off Sognando… Ballando con le Stelle vinto da Chiquito, infatti, Milly vuole fare le cose ancora più in grande. In lizza, al momento, ci sarebbero tantissimi nomi altisonanti, ma le piste che portavano a Barbara D’Urso e Giuseppe Cruciani sembrano essere sfumate. Scopriamo tutti i dettagli e facciamo il punto della situazione.

Ballando con le Stelle: arriva Bobby Solo? Tutti i nomi sul taccuino di Milly Carlucci, la lista

Dopo avere annunciato Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli come primo concorrente ufficiale, Milly Carlucci ha firmato tre vip da urlo in vista della prossima edizione di Ballando con le Stelle: Andrea Delogu, Francesca Fialdini e anche Fabio Fognini, pronto a una nuova avventura dopo il ritiro e l’emozionante addio al mondo del tennis a Wimbledon. Come anticipato, però, la conduttrice non ha intenzione di fermarsi ed è pronta a contattare altri nomi super per la 20edizione del "suo" show. Sfumata la possibilità di vedere Barbara D’Urso (si parla di problemi "politici" interni alla Rai), tra i concorrenti della prossima edizione potrebbe esserci Bobby Solo. Secondo quanto riportato da Affari Italiani, infatti, Milly avrebbe quasi convinto il cantante, ma anche l’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, il campione del Mondo di salto in lungo indoor (bronzo olimpico a Parigi 2024) Mattia Furlani e il cantante di ‘Rossetto e Caffè’ Sal Da Vinci. Con l’ipotesi Elettra Lambroghini e soprattutto Claudio Cecchetto (che potrebbe partecipare per la prima volta in coppia padre-figlio con Jody) ancora in piedi, la lista si allunga: secondo Affari Italiani nel mirino di Milly ci sarebbero anche Carolina Rey, Chiara Iezzi, Maddalena Corvaglia e Rosa Chemical. Contatti anche con Chanel Totti, mentre i nomi più suggestivi rimangono quelli di Benedetta Parodi e Belén Rodríguez.

L’ipotesi Cruciani (e la verità sul ‘no’ a Ballando)

Nelle ultime ore si è parlato anche della possibilità di vedere Giuseppe Cruciani a Ballando con le Stelle. Secondo alcune voci Rai e Milly Carlucci avrebbero presentato un’offerta milionaria (a sei cifre) al conduttore de La Zanzara, ma a fare chiarezza ci ha pensato Gabriele Parpiglia. Il giornalista e autore tv ha infatti smentito l’indiscrezione, sostenendo invece che Cruciani avrebbe voluto sì partecipare a Ballando, ma solo come giurato (dove avrebbe ritrovato la ‘nemica’ Selvaggia Lucarelli, di cui non parla mai e da cui si è sempre mantenuto a distanza).

