Pier Silvio Berlusconi stronca Affari Tuoi e svela: "Volevo De Martino, ma Amadeus..." L'attacco di Pier Silvi Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset: "Affari Tuoi è un giochino vicino all'azzardo".

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity, Raiplay

CONDIVIDI

Continua la guerra aperta tra Rai e Mediaset su Affari Tuoi. Stavolta, però, non è Striscia la Notizia a cannoneggiare sul game show dei pacchi di Rai 1, ma addirittura il capo supremo del ‘Biscione’, Pier Silvio Berlusconi. Ieri sera, presentando i palinsesti della prossima stagione televisiva (QUI le novità di daytime e prime time), l’Ad di Mediaset ha fatto partire una bordata velenosa all’indirizzo del fortunato quiz show dell’access prime time della tv pubblica, svelando inoltre un retroscena inedito sul passaggio (sfumato) di Stefano De Martino a Cologno Monzese.

Berlusconi contro Affari Tuoi: "Un "giochino" che sfiora l’azzardo"

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Interrogato dai giornalisti sul programma concorrente di Rai 1, Berlusconi ha messo in discussione l’opportunità che un gioco come Affari Tuoi venga trasmesso in prima serata sulla rete ammiraglia del servizio pubblico. Il motivo? "Affari Tuoi è un formato ahimè di successo in tutti i Paesi del mondo. È un gioco in cui si vincono premi senza particolari meriti", ha sentenziato, sottolineando le dinamiche aleatorie del game show che assegna vincite spesso ingenti basate in gran parte sulla fortuna. Poi l’affondo ancor più diretto, stavolta rivolto direttamente alla tv di Stato: "Mi chiedo se sia giusto che la Rai mandi in onda, nella fascia di massimo ascolto, un giochino che è ciò di più vicino all’azzardo che ci possa essere. È una questione che riguarda la Rai servizio pubblico: è giusto? Non lo so". Parole che, pur evitando attacchi frontali, pongono una questione chiara di linea editoriale. "La domanda me la porrei, per fortuna non sono un dirigente Rai. E non voglio sparare sulla concorrenza: pongo una questione editoriale", ha aggiunto sibilino il numero uno di Mediaset.

De Martino a Mediaset: l’accordo mancato per ‘colpa’ di Amadeus

Dopo le critiche, però, è arrivato anche un riconoscimento a quello che il rivale più performante di Mediaset. Berlusconi, infatti, non ha negato l’efficacia del format e il valore dei risultati raggiunti da Stefano De Martino che, giunto alla guida del format lo scorso settembre, l’ha portato verso picchi di share mai raggiunti prima: "Tanto di cappello per un programma che fa il 30% tutte le sere», ha ammesso. E in effetti, proprio De Martino è stato al centro di un altro passaggio interessante del discorso di Pier Silvio, che ha rivelato un retroscena finora inedito: la scorsa estate, prima di approdare a Affari Tuoi, il conduttore di Torre Annunziata era stato a un passo da Mediaset.

"Sì, eravamo in una fase di trattativa, anche a buon punto. Poi è Amadeus che ha fatto il patatrac per noi e ha aperto la strada maestra dell’access di Rai Uno a De Martino. Se fossi stato in De Martino, avrei fatto la stessa cosa"

Nel corso della stessa conferenza stampa, l’ad di Mediaset ha parlato anche di eventuale arrivo in pianta stabile di Amadeus, già visto lo scorsa primavera su Canale 5 in qualità di giudice della fase serale di Amici: "Non ho motivo di dire che non lo prenderei, ma neanche che lo prenderei, fa il 2%", ha concluso.

Potrebbe interessarti anche