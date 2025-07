Estate Mediaset, cambia tutto: Papi e Gerry Scotti si prendono Canale 5 (e Striscia la Notizia slitta) La Ruota della Fortuna e Sarabanda saranno i game show protagonisti del palinsesto estivo in access e preserale: Paperissima Sprint trasloca su Italia 1

Aria di cambiamento in casa Mediaset. Come resto noto da un comunicato diffuso dal Biscione, infatti, il palinsesto dell’estate verrà completamente rinnovato: spazio a Gerry Scotti ed Enrico Papi su Canale 5, con Paperissima Sprint costretto a "traslocare" su Italia 1. Saranno La Ruota della Fortuna e Sarabanda i game show protagonisti della stagione estiva nella fascia oraria dell’access prime time e del preserale della rete ammiraglia Mediaset. Striscia la Notizia, invece, tornerà in onda solo a novembre. Scopriamo tutta la nuova programmazione nel dettaglio.

Palinsesto Mediaset, si cambia: Gerry Scotti ed Enrico Papi per l’estate

L’estate 2025 sta per entrare nel vivo e la tv sta iniziando a salutare i programmi di punta per fare spazio al palinsesto della stagione più calda. Come annunciato da Pier Silvio Berlusconi e Mediaset tramite un comunicato stampa, tuttavia, quest’anno Canale 5 ha deciso di fare le cose in grande e, soprattutto, di cambiare. "Per evolvere bisogna sperimentare. E farlo già dall’estate dimostra la nostra determinazione a rischiare e innovare" ha dichiarato l’ad del Biscione. Ma come cambierà la programmazione?

A partire dal prossimo 14 luglio Gerry Scotti farà il suo debutto in access prime time alla guida de La Ruota della Fortuna. Dopo vari rumor circolati negli ultimi mesi, la nuova collocazione del game show di punta di Canale 5 è dunque ufficialmente realtà. In una "edizione completamente rivisitata" (con nuovo studio, band dal vivo e un finale inedito), La Ruota della Fortuna sbarcherà in access lunedì 14 luglio 2025 e terrà compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset per tutta l’estate e oltre, quando potrebbe iniziare ad alternarsi con Striscia la Notizia.

Nella fascia preserale, invece, a partire dal 21 luglio arriverà Enrico Papi con Sarabanda. Lo storico quiz musicale di Mediaset (tornato in onda quest’anno con la versione Celebrity) sbarcherà su Canale 5 e lancerà la sfida a Pino Insegno, dominatore negli ascolti tv al timone di Reazione a Catena.

Paperissima Sprint su Italia 1 e Striscia la Notizia torna a novembre: Pier Silvio ‘boccia’ Antonio Ricci

Con l’arrivo de La Ruota della Fortuna nell’access prime time di Canale 5, a partire dal prossimo 14 luglio Paperissima Sprint cambierà ‘casa’ e sarà costretto a traslocare su Italia 1. Una mezza bocciatura anche per Striscia la Notizia che, dopo una stagione deludente dal punto di vista degli ascolti tv (dove il tg satirico di Antonio Ricci è stato ‘schiacciato’ da Stefano De Martino e Affari Tuoi) tornerà in onda solo a novembre e non a inizio stagione, a contrario di quanto accaduto negli ultimi anni. "Questa programmazione estiva è solo il primo passo di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione di Canale 5" ha annunciato Pier Silvio Berlusconi, chiarendo di essere al lavoro per rilanciare il programma: "Evoluzione che, in totale sintonia con Antonio Ricci, coinvolgerà anche Striscia la Notizia: un contenuto importante, un pezzo di storia della televisione che tornerà in una nuova veste nell’arco della prossima stagione".

