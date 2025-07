Amadeus, l’addio al Nove e il rebus palinsesti: qual è vero ostacolo al suo passaggio in Rai o Mediaset Corteggiato da Rai e Mediaset, Amadeus cerca spazio nei palinsesti per un eventuale addio al Nove. Ma trovare lo slot giusto è il vero rebus.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Il matrimonio tra Amadeus e il Nove rischia di finire molto prima del previsto.

A solo un anno di distanza dal clamoroso addio alla Rai dell’ex conduttore del Festival di Sanremo, rumors sempre più insistenti parlano di un nuovo colpo di scena imminente. Amadeus, in questi giorni, starebbe infatti sfogliando la margherita per decidere il proprio futuro: Rai e Mediaset lo corteggiano, e le possibilità di un nuovo trasferimento crescono giorno dopo giorno. Anche perché l’esperienza al Nove – partita con entusiasmo alle stelle – non ha restituito i risultati sperati.

Amadeus e il Nove: i numeri di un esperimento non riuscito

Un anno fa, Amadeus ha firmato con il gruppo Warner Bros. Discovery con l’obiettivo ambizioso di consolidare il Nove come terzo polo televisivo italiano, in diretta concorrenza con Rai e Mediaset. Ma, col senno di poi, quel traguardo non è stato raggiunto. Il conduttore ravennate ha sperimentato format nuovi e ambiziosi – da Chissà chi è a The Cage, passando per Like e Star e La Corrida – ma finora solo quest’ultimo è riuscito a ottenere un buon riscontro di pubblico. Lo stile inconfondibile di Amadeus e il suo talento nella conduzione restano indiscussi, ma gli ascolti non hanno premiato il progetto: i numeri si sono rivelati ben lontani dalle medie a cui il conduttore era abituato su Rai 1. In questo contesto, il futuro televisivo di Amadeus torna inevitabilmente in discussione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ritorno in Rai (e il ruolo di Giovanna Civitillo)

Da mesi Rai e Mediaset osservano con attenzione la situazione, fiutando l’occasione di riportare in squadra uno dei volti più popolari del piccolo schermo. La tv pubblica lavora sotto traccia da tempo a un suo possibile ritorno. Il ‘pontiere’ dell’operazione è Fiorello, grande amico di Amadeus e suo compagno di viaggio nei cinque Festival di Sanremo da record. Lo showman siciliano si sta muovendo dietro le quinte per cercare di ricucire i rapporti tra Amadeus e i vertici di Viale Mazzini, incrinati dalla decisione improvvisa di passare al Nove. Il rientro in Rai è tecnicamente possibile, ma c’è una variabile che potrebbe complicare tutto: il taglio, improvviso e inatteso, di Giovanna Civitillo – moglie di Amadeus – dal cast fisso di È sempre mezzogiorno. Uno sgarbo che potrebbe rendere più tortuosa la strada verso un eventuale ‘secondo matrimonio’ con la Rai.

L’apertura di Pier Silvio Berlusconi

Al momento, però, l’ipotesi più concreta sembra portare a Mediaset, dove Amadeus ha già messo piede la scorsa primavera come giudice speciale del Serale di Amici, su invito di Maria De Filippi. Durante la recente conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha parlato di Amadeus con diplomazia: "Non ho motivi per dire di no ad Amadeus, ma nemmeno motivi per prenderlo". Una frase che in realtà cela il reale interesse dell’azienda nel coinvolgere il conduttore come uno dei volti simbolo della rete.

Il nodo della collocazione e l’ultima mossa di Discovery

Resta però da sciogliere un nodo cruciale: la collocazione. In Rai, i programmi simbolo di Amadeus sono stati già affidati ad altri: Affari Tuoi è passato a Stefano De Martino, mentre Sanremo è ora nelle mani di Carlo Conti. Anche Mediaset ha un palinsesto già molto strutturato, soprattutto nei prime time del weekend, dominati da Maria De Filippi con Tu sì que vales, C’è Posta per Te e il Serale di Amici.

Alla luce di tutto questo, Amadeus potrebbe decidere il proprio futuro non tanto in base alla rete, quanto al progetto editoriale che gli verrà proposto. Dopo la scommessa – per ora perdente – con il Nove, è difficile che accetti un nuovo salto nel vuoto. Servono certezze, non scommesse a rischio. Nel frattempo, anche Discovery non ha alzato bandiera bianca. L’azienda starebbe preparando un nuovo pacchetto di format per convincere Amadeus a restare almeno un’altra stagione, nella speranza di centrare finalmente il bersaglio. I giochi, insomma, sono apertissimi. E ancora una volta, il futuro di Amadeus è destinato a far discutere.

Potrebbe interessarti anche