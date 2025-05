Raz Degan, cosa fa oggi: la compagna, l'addio a Paola Barale, il nuovo lavoro A cosa si dedica oggi l'attore israeliano: dalla vita in un trullo in Puglia all'ex compagna showgirl fino alla nuova fidanzata italo-americana.

Dopo un periodo di assenza dai radar televisivi Raz Degan è tornato a far parlare di sé con la fiction andata in onda a gennaio 2025 Un passo dal cielo 8. In questa serie interpretava Stephen Anderssen, un ricercatore che giunge sulle Dolomiti per salvare un ghiaccio e contribuire così alla lotta contro il cambiamento climatico.

Dove vive e cosa fa oggi Raz Degan

In realtà, prima di Un passo dal cielo 8, abbiamo rivisto Raz Degan già nel 2021 nella fiction della Rai Le indagini di Lolita Lobosco, recitando al fianco di Luisa Ranieri. L’attore israeliano però non si dedica soltanto alla mondo dello spettacolo, oggi vive in Puglia, in un trullo nella Valle d’Itria. La particolare abitazione tipica di questa terra costruita in pietra calcarea locale si trova a Cisternino, un piccolo borgo in provincia di Brindisi. In un’intervista a Vanity Fair Degan raccontò: "È l’unica casa che abbia mai comprato in vita mia. Avrei potuto scegliere di vivere in un appartamento in qualsiasi città del mondo, magari avere una bella macchina, invece ho deciso di vivere qui, in mezzo agli alberi". Infatti è proprio il suo rifugio che quando acquistò non aveva né acqua, né corrente elettrica ma solo pietre. L’attore ha ribattezzato la sua casa Trullonation e l’ha resa speciale con un tocco moderno dai suoi viaggi in giro per il mondo. C’è anche una piscina che dà sul bellissimo paesaggio circostante, è lunga venti metri ed è a sfioro. Accanto alla piscina c’è un balè tropicale, una struttura in legno ispirata alle case dell’Indonesia dove pratica meditazione e yoga. Inoltre coltiva il suo orto, ha un frutteto e un uliveto. Infatti produce anche olio extra vergine d’oliva.

L’addio a Paola Barale e la nuova compagna

Nel 2017 Raz Degan ha partecipato a L’Isola dei Famosi che ha vinto. Durante la trasmissione la sua ex Paola Barale lo raggiunse e tra baci e complicità sembrava potesse esserci un ritorno di fiamma. Tuttavia lui poi sparì, una volta tornato in Italia. Come disse la showgirl nel 2020 parlando della rottura con l’attore israeliano: "La decisione l’ho presa io, ma ci sono stata portata per i capelli", facendo intendere che avrebbe voluto sposarlo ma lui non è stato mai d’accordo. Adesso lei si dichiara single e lui è felicemente fidanzato con Cindy Stuart, italo-americana conosciuta durante un viaggio a Bali. L’attore non ha figli biologici ma è molto legato a quello della sua compagna che si chiama Marlon.

