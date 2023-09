Mara Venier investe Alberto Matano dell’eredità di Domenica In: “È la persona giusta” La conduttrice conferma che questa sarà la sua ultima edizione al timone della domenica pomeriggio di Rai 1 e individua il suo successore alla conduzione

L’avventura di Mara Venier al timone di Domenica In si concluderà con la prossima edizione, pronta a partire questo weekend. Al termine di quest’ultima, lunga, cavalcata, infatti, la padrona di casa della domenica pomeriggio di Rai 1 arriverà ai saluti dopo ben 15 stagioni alla conduzione (record), di cui le ultime 6 consecutive a partire dal 2018.

In una lunga intervista rilasciata a Gente Mara Venier ha avuto modo di ripercorrere la propria carriera e di tirare le somme riguardo la sua esperienza alla guida di Domenica In, confermando che questa sarà la sua ultima edizione da conduttrice e parlando anche del futuro del programma. Scopriamo cosa ha detto.

Mara Venier: Alberto Matano è il suo erede a Domenica In

Come anticipato, Mara Venier ha assicurato che questa stagione sarà la sua ultima edizione al timone di Domenica In, dichiarandosi soddisfatta di tutti i traguardi raggiunti in questi lunghi anni alla conduzione: "Ho avuto e fatto tantissimo nella mia vita. Cos’altro devo dimostrare?". La conduttrice veneziana non ha piani per il futuro, ma l’unica certezza è che sarà lontano dalla domenica pomeriggio di Rai 1: "Mi chiede dove sarò tra un anno, ma io al futuro non penso più, perché il futuro è oggi. Questa però, inevitabilmente, è la mia ultima Domenica In. Inutile girarci intorno".

Proprio riguardo al futuro è stata poi incalzata "zia Mara". La conduttrice non ha voluto fare nomi riguardo il suo possibile erede alla guida di Domenica In, preferendo non sbilanciarsi: "Deciderà la Rai, non voglio fare nomi. Se ne faccio uno, ne scontento dieci". È stato il giornalista Francesco Vicario a fare il nome di Alberto Matano, un’ipotesi che Mara non ha affatto scartato come suo successore: "Alberto potrebbe essere la persona giusta".

Sebbene non ci sia certezza riguardo il suo erede, per Mara Venier il nome di Alberto Matano rappresenta il secondo "suggerimento" ai vertici Rai: a inizio mese aveva parlato anche di Barbara D’Urso.

Il futuro del programma

Mara Venier, intanto, è pronta a debuttare per quella che sarà la sua ultima edizione di Domenica In. L’appuntamento è fissato con l’esordio stagionale in programma questa domenica, il 17 settembre 2023, come sempre su Rai 1 a partire dalle ore 14:00.

La conduttrice ha raccontato nell’intervista a Gente dei dolori che l’hanno accompagnata negli ultimi tempi (la morte del genero, il danno al nervo facciale) e che ha superato proprio per tornare al timone di Domenica In.

