Matano scatenato, La Vita in diretta si prende Giulia Salemi (scaricata dal GF) L'influencer e conduttrice ha lasciato il reality di Canale 5 per dedicarsi ad un nuovo progetto: sarà ospite fissa a La Vita in Diretta con Alberto Matano.

Tra i personaggi ormai non più graditi tra le file del Grande Fratello, oltre ai concorrenti "a rischio" e alle opinioniste, c’è Giulia Salemi. Nella passata edizione, la ex gieffina e pupilla di Alfonso Signorini ha ricoperto il ruolo di inviata social, accompagnando quindi le dirette leggendo i commenti e le impressioni che il pubblico condivideva soprattutto su Twitter. Ora, però, il suo vecchio ruolo è occupato da Rebecca Staffelli, e l’influencer ha un nuovo progetto tra le mani: il passaggio in Rai.

Giulia Salemi sbarca in Rai

Giulia Salemi si "vendica" dunque di Mediaset, che l’ha esclusa dalla nuova stagione del Grande Fratello, e approda alla tv di Stato. Ma cosa farà esattamente l’influencer e conduttrice? Secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia, potremmo vederla in qualità di ospite fissa a La Vita in Diretta. Nel programma di Rai 1 condotto da Alberto Matano, Giulia Salemi dovrebbe abbandonare il ruolo di esperta dei social (e perderà finalmente il soprannome di "bastarda con il tablet" affibbiatole al Gf Vip), ma si militerà a commentare insieme al padrone di casa e agli altri ospiti i fatti più salienti del giorno e gli argomenti specifici di ogni puntata.

La Vita in Diretta anche di sabato

In particolare, Giulia Salemi dovrebbe comparire in alcune puntate speciali de La Vita in Diretta. Oltre alla consueta diretta quotidiana dal lunedì al venerdì, per Alberto Matano si prospetta una nuova sfida: il suo programma va in onda anche nel sabato pomeriggio, per quattro settimane di fila, a partire dal 16 settembre. Si tratta di un esperimento da parte di Rai 1, che tenta di sfidare lo strapotere di Verissimo. Il talk show di Silvia Toffanin su Canale 5 domina infatti gli ascolti della propria fascia oraria e, se la domenica si scontra con grandi titoli quali Domenica In e Da noi…A ruota libera, il sabato non ha finora avuto rivali. Proprio per questo, Rai 1 ha deciso di puntare su La Vita in Diretta, trasmissione che quotidianamente sbaraglia la concorrenza di Myrta Merlino con il suo Pomeriggio 5 (così come negli ultimi anni batteva a mani basse Barbara D’Urso). Chissà che Alberto Matano, dopo aver risollevato completamente da solo le sorti del proprio programma, non riesca anche nella difficile impresa di tenere testa a Verissimo. Anche Giulia Salemi, dunque, sarà parte di questo esperimento targato Rai, prendendo parte alle quattro puntate speciali in onda il sabato pomeriggio. E, se gli ascolti andranno come previsto, Rai 1 potrebbe decidere di prolungare l’esperimento.

