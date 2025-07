Mara Venier se ne va sul Nove (per tutto l'anno), bufera in Rai: cosa succede a Domenica In e cosa farà con Fazio La conduttrice potrebbe essere la nuova ospite fissa di Che Tempo Che Fa: malumori in viale Mazzini per l’assenza alla presentazione dei palinsesti, il rumor

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Mara Venier rischia di diventare un caso in Rai. La conduttrice di Domenica In non era presente alla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per la stagione 2025/26 e ora una nuova indiscrezione potrebbe provocare un terremoto in viale Mazzini. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, infatti, "zia Mara" potrebbe sbarcare anche su Nove a partire dalla prossima stagione, diventando la nuova ospite fissa di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Mara Venier a Che Tempo Che Fa: il ‘colpo’ di Fabio Fazio

Mara Venier non ha mai nascosto l’enorme stima che nutre nei confronti di Fabio Fazio e proprio recentemente, ospite del conduttore di Che Tempo Che Fa e di Luciana Littizzetto al Salone del Libro di Torino, era tornata a parlare dell’addio alla Rai dell’ex collega, dal 2023 su Nove. "Mi dispiace molto perché credo che la Rai abbia perso il suo più bel programma" aveva dichiarato la conduttrice di Domenica In. Stando a un’indiscrezione lanciata da Il Messaggero, però, ‘zia Mara’ potrebbe presto seguire Fazio nel circuito Discovery e sbarcare a Che Tempo Che Fa come ospite fissa del programma. Venier rimarrebbe comunque alla guida di Domenica In (dove quest’anno sarà affiancata da Gabriele Corsi) su Rai 1 nella prossima stagione. Per Fabio Fazio si tratterebbe di un vero e proprio colpo con tanto di ‘sgarbo’ alla Rai, mentre per Mara Venier questo nuovo impegno su un’altra rete potrebbe rivelarsi un gesto di sfida nei confronti della tv di Stato.

Scoppia il ‘caso’ Venier in Rai? La situazione dopo la presentazione dei palinsesti

La notizia del possibile approdo di Mara Venier su Nove come ospite fissa di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa – come anticipato – rischia di fare scoppiare un vero e proprio caso in Rai. Ormai da moltissimi anni uno dei volti simbolo non solo di Domenica In ma dell’intera tv pubblica, infatti, Mara Venier potrebbe avere lanciato un segnale ai vertici di viale Mazzini. La sua assenza alla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per la stagione 2025/26 aveva già lasciato presagire qualche malumore (forse riguardo la nuova squadra di Domenica In e la nuova formula dello show); ora la presenza fissa dall’ex Fazio proprio nel weekend rischierebbe di provocare un pericoloso effetto domino. Trattandosi di un rumor né confermato né smentito, però, almento per il momento i condizionali rimangono d’obbligo.

