Niente Nove per Mara Venier. O almeno, una presenza fissa della conduttrice, nel Tavolo di Che Tempo Che Fa, sembra ormai da escludere a priori. E questo nonostante l’entusiasmo che la Venier avrebbe dimostrato, si dice, per l’ipotesi di tornare accanto a Fabio Fazio nella prossima stagione del programma. Insomma, chi si è messo di traverso a quanto pare è Viale Mazzini. Colpa di un contratto ben definito, con esclusiva pressoché assoluta, che sembrerebbe mettere fuori questione ‘avventure’ altrove per Mara. Ma vediamo meglio tutti i dettagli, qui sotto, e i possibili sviluppi di questa storia.

Mara Venier, il ‘no’ della Rai allontana il Tavolo di Fazio

Nella prossima stagione Rai, come noto, Mara Venier ci sarà. Al netto di difficoltà familiari conclamate – il marito, Nicola Carraro, ha problemi di salute – Mara ha infatti accettato di guidare ancora una volta Domenica In. Con qualche aggiustamento, però. Come l’aiuto alla conduzione da parte di Gabriele Corsi. E in tutto questo, negli ultimi giorni si parlava anche di un’ipotesi clamorosa, cioè dell’approdo della Venier al Tavolo di Fabio Fazio, momento seguitissimo della trasmissione Che Tempo Che Fa sul Nove.

Ma il punto è proprio l’emittente, e la posizione della Rai su un possibile impegno ricorrente di Mara Venier. Stando a quanto si apprende in queste ore, difatti, il contratto della Venier non le impedirebbe di presenziare, in forma saltuaria, da Fazio. Bensì sarebbe contro un eventuale impegno continuato. Non una novità assoluta, in realtà, visto quanto accaduto a Simona Ventura dopo il ritorno in Mediaset. Anche per lei il Biscione non ha accettato la conduzione di un altro programma su Rai2. Mentre è arrivata una deroga (e questo fa sperare Mara) proprio per il Tavolo di Fazio.

Le opzioni future di Mara Venier

Insomma, le opzioni per Mara Venier si restringono. Da un lato, la Rai potrebbe sorvolare su una parte del contratto, concedendo alla Zia d’Italia una deroga. Che le permetterebbe, come è successo per la Ventura, di presentarsi tutte le settimane a Che Tempo Che Fa sul Nove. Ma è poco probabile che ciò avvenga. Si teme invece che Viale Mazzini farà valere il suo veto su collaborazioni fisse e continuative con altri broadcaster. E allora a Mara Venier, pur entusiasta e disponibile a salti mortali, non resterà che ingoiare il rospo, dedicandosi con somma diligenza alla stagione di Domenica In. E magari, sperando in qualche ospitata saltuaria sul Nove. Comunque vada, i dubbi sul futuro della conduttrice restano ancora tanti.

