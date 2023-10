Lucarelli, la dura replica a Fedez: "Vittimismo rancoroso" La giudice di Ballando con le Stelle ha voluto commentare senza sconti le parole che il rapper milanese le ha velatamente dedicato nel talk di canale Nove.

Mara Fratus Giornalista professionista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

L’intervista di Fabio Fazio a Fedez, ospite ieri sera a Che Tempo Che Fa, dove il rapper ha parlato di salute mentale ma ha anche lanciato una frecciatina a Selvaggia Lucarelli, non è rimasta senza replica. La giudice di Ballando con le Stelle, infatti, ha voluto commentare le parole che il rapper milanese le ha velatamente dedicato nel talk di canale Nove, pubblicando alcune storie sul suo profilo Instagram. Sul social la scrittrice risponde con una serie di messaggi in cui chiarisce subito: "Il tentativo di shitstorm su di me è fallito miseramente", alludendo al fatto che con le sue parole Fedez avesse chiaramente voluto screditarla agli occhi del pubblico facendola passare come un "Nemico", solo per il fatto che non lo aduli: "Il nemico, nella sostanza, è chiunque osi non adularlo".

Cosa ha detto Fedez a Che Tempo Che Fa

"All’epoca una giornalista che oggi non è più giornalista mi ha additato come narcisista patologico, dandomi una diagnosi a tutti gli effetti, ma usando questa dicitura come sinonimo di pe*o di merda. Una persona che dovrebbe avere dimestichezza con le parole usa invece una patologia per fare diagnosi ad cazzum". Sono queste le parole che Fedez ha pronunciato a Che Tempo Che Fa nel corso della puntata di ieri, domenica 29 ottobre. Il nome di Selvaggia Lucarelli non viene fatto mai, eppure è chiaro si riferisca a lei. L’opinionista, infatti, dopo che il rapper pubblicò stralci delle sue sedute dallo psicologo, disse: "Registrarsi e postare la propria seduta di psicoterapia non è normalizzare la psicoterapia. Bisogna smettere di utilizzare il verbo ‘normalizzare’ per camuffare le più svariate forme di narcisismo/esibizionismo/incapacità patologica di conservare una sfera privata".

La replica senza sconti di Lucarelli

Questa mattina Selvaggia Lucarelli ha postato nelle sue storie Instagram un’attenta analisi dell’intervista di Fedez a Che Tempo Che Fa. La scrittrice ha evidenziato come, secondo lei, il rapper usi uno schema collaudato per screditare coloro che considera nemici: "La prima cosa che fa, fingendo di buttarla lì, è la delegittimazione del suo ‘nemico’. Quindi mi chiama giornalista che non è più una giornalista", sottolineando che anche Fazio ha riconsegnato il tesserino. Poi passa a definire l’atteggiamento di Fedez "Un vittimismo rancoroso in perfetto stile Meloni", per concludere riportando alcuni esempi in cui lo stesso rapper diede del narcisista a suoi colleghi, ironizzando come pure lui non abbia titoli per utilizzare quel termine, come quando disse di Salmo "Narcisista pericoloso". E chiude:

Fingere che chiunque dà del narcisista a qualcuno si stia sostituendo a uno psicologo, è indossare i panni della vittima in modo francamente goffo.

Potrebbe interessarti anche