L’argomento è molto delicato. Per questo sul conflitto tra Israele e Gaza Chiara Ferragni aveva preferito non esporsi, rimanendo in silenzio e attirandosi così una pioggia di critiche dal web. La strategia di suo marito Fedez, invece, è stata diametralmente opposta. Nelle scorse ore il rapper milanese è infatti intervenuto a gamba tesa a proposito di quello che sta accadendo in Medio Oriente, pubblicando un lungo messaggio all’interno di una sua storia Instagram. Ma ad attaccarlo, in questo caso, ci ha pensato l’opinionista Selvaggia Lucarelli, notoriamente sempre critica nei confronti dei Ferragnez. Ecco tutti i dettagli.

Fedez, il post su Gaza e l’attacco di Selvaggia

Mentre in Medio Oriente si inasprisce lo scontro tra Hamas e Israele, molti sono i vip che hanno deciso di schierarsi a favore dell’una o dell’altra causa. Tra questi anche Fedez, che prendendo posizione contro il conflitto ha forse voluto rimediare all’ambiguo "silenzio social" della moglie Chiara Ferragni sull’argomento. Il rapper ha infatti espresso il suo parere con un lungo messaggio condiviso sulla sua pagina Instagram alcune ore fa.

"Qui non si tratta neppure più di dichiarare da che parte si sta", ha esordito Fedez nelle sue "stories". "Perché c’è una sola parte dove si può stare: ed è dalla parte dei bambini e dei civili, tutti innocenti, che a Gaza hanno perso o stanno perdendo la vita". E poi ha aggiunto: "Perché se non muoiono sotto le bombe, muoiono per mancanza di acqua, cibo, elettricità. Ve ne prego, restiamo umani, come diceva Vittorio Arrigoni". Il post del musicista e giudice di X Factor si è guadagnato l’approvazione di tantissimi followers. Ma ha anche provocato una serie di forti reazioni contrarie.

E una delle risposte più decise è sicuramente arrivata dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, che in passato ha più volte criticato azioni e dichiarazioni di entrambi i "Ferragnez". "Avevo scommesso che lo avrebbe scritto nel giro di 15 minuti, ha tardato di poco", ha scritto l’opinionista a proposito del post di Fedez. Poi è arrivato l’attacco vero e proprio. "C’è solo una categoria peggiore degli ignavi: quelli che fanno finta di non esserlo quando potrebbe cominciare a buttare male". Insomma, per la Lucarelli quello del rapper milanese sarebbe un atteggiamento piuttosto ipocrita. Anche se, a dire la verità, le parole del marito della Ferragni non si discostano poi così tanto dall’opinione espressa dalla maggioranza del "popolo vip". Forse in questo caso Selvaggia si è lasciata guidare più dai suoi pregiudizi nei confronti di Fedez che da altro.

