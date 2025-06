Fedez, il racconto sui giocattoli falsi ai figli e la bordata a Chiara Ferragni: “Dice che io compro cose tarocche” Nel corso dell’ultima puntata del suo podcast Pulp il rapper milanese ha raccontato un episodio legato al rapporto tra Leone, Vittoria e la loro madre

Fedez torna a parlare di Chiara Ferragni, seppure indirettamente. Nell’ultima puntata del suo podcast Pulp condotto insieme a Davide ‘Mr.’ Marra, infatti, il rapper milanese ha raccontato un episodio legato alla sua vita privata e – senza nominarla apertamente – ha svelato un retroscena legato al suo rapporto con l’ex moglie. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Fedez, il racconto sui giocattoli falsi regalati ai figli

Nel corso dell’ultima puntata (la 26esima) di Pulp, il nuovo podcast ‘erede’ di Muschio Selvaggio, Fedez e Davide ‘Mr.’ Marra hanno avuto come ospiti in studio Orietta Berti e Ski & Wok. Nel corso della chiacchierata con i giovani trapper romani si è arrivati a parlare anche dei Labubu, piccoli peluche e giocattoli nati dalla fantasia del designer di Hong Kong Kasing Lung che stanno spopolando in tutto il mondo con numeri degni di colossi come Hello Kitty. Stando alle parole di Ski & Wok, i Labubu sarebbero dei grandi portafortuna di cui non privarsi mai. Fedez, invece, ha raccontato un aneddoto molto particolare legato alle tenere creature collezionabili.

"I miei figli collezionano Labubu" ha raccontato Fedez, che ha poi svelato un episodio singolare: "Una volta glieli ho comprati tarocchi. Sono andati dalla mamma e la mamma ha detto loro che il papà compra le cose tarocche". Il rapper milanese si è tolto un sassolino dalla scarpa e ha commentato (senza nominarla apertamente) quanto fatto dall’ex moglie Chiara Ferragni, che avrebbe influenzato i figli Leone e Vittoria per screditarlo: "Adesso qualsiasi cosa io compri ai miei figli è tarocca". Fedez si è poi giustificato ("Raga li ho trovati tarocchi, non sapevo che fossero Labubu tarocchi") e ha chiuso con una battuta il discorso: "Però questo mi giustifica a comprare cose contraffatte credo, no?".

La frecciata e i rapporti con Chiara Ferragni: la situazione

Si tratta ovviamente solo di un indizio, ma i rapporti tra Fedez e Chiara Ferragni sembrano essere ancora molto tesi. Dopo la separazione dello scorso anno, infatti, i due non si sono mai riavvicinati e, anzi, hanno vissuto periodi di fuoco come dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona. Il nome di Fedez è stato avvicinato a quello di tantissime nuove fiamme (dal ‘grande amore’ per l’amante Angelica Montini fino alle recenti voci su Clara), mentre Chiara Ferragni – reduce dalla rottura con Giovanni Tronchetti Provera – è stata recentemente al centro di numerosi gossip su una possibile relazione con l’attore Cristiano Caccamo.

