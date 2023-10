Che tempo che fa, Gino Paoli e Fedez ospiti d’eccezione: anticipazioni Dopo il successo delle prime puntate, ecco un nuovo imperdibile appuntamento con il programma di Fabio Fazio. Cosa vedremo stasera.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Le prime puntate di Che tempo che fa, che ha lasciato la Rai per trasferirsi sul canale Nove, sono state un grande successo con un vero e proprio boom di ascolti. Ecco allora che anche questa sera, domenica 29 ottobre, ricordiamo l’imperdibile appuntamento con una nuova puntata in compagnia di Fabio Fazio, della formidabile Luciana Littizzetto, della figura ormai storica Filippa Lagerback e, da questa stagione, anche della simpatica Ornella Vanoni. Ma vediamo qualche anticipazione in più su ciò che vedremo questa sera.

Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni del 29 ottobre

Cosa vedremo questa sera nella nuova puntata di Che tempo che fa? Oltre al cast fisso ci saranno come sempre degli ospiti d’eccezione. Per questa sera è infatti prevista un’intervista al cantautore Gino Paoli, autore di successi incredibili come Il cielo in una stanza, Senza fine, Sapore di sale e Una lunga storia d’amore.

Ma come ospite vedremo anche Fedez che ricambierà il favore al conduttore dopo che Fazio è stato ospite al suo podcast Muschio Selvaggio proprio poco tempo fa. L’intervista di questa sera a Fedez ha suscitato anche alcune polemiche, soprattutto da parte di chi ha accusato Fazio di aver soffiato Fedez alla Rai. Accuse smentite subito dallo stesso conduttore. Sicuramente i due avranno modo di parlare di questo anche vis a vis nel corso della puntata.

Ma, ovviamente, non finisce qui, perché come già sanno i telespettatori più affezionati del programma, Che tempo che fa riserva sempre grandi sorprese. Nel corso della puntata avremo modo di vedere anche l’intervento di Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

E ancora, la letterina di Luciana Littizzetto, l’abituale racconto dell’attualità di Che tempo che fa, gli aneddoti super divertenti di Ornella Vanoni e l’immancabile appuntamento con Che tempo che fa – Il Tavolo. Tutti ottimi motivi per sintonizzarsi sul Nove questa sera. Sarà come sempre una serata ricca di comicità e leggerezza, ma anche di riflessione e momenti di doverosa serietà.

Quando e dove vedere Che tempo che fa

L’appuntamento con Che tempo che fa è stasera, domenica 29 ottobre, alle ore 19.30 circa sul canale Nove del digitale terrestre e in streaming su discovery+. Le puntate successive andranno sempre in onda ogni domenica con interviste esclusive a icone e grandi personalità nazionali e internazionali del cinema, della televisione, della musica, dello sport, della cultura, della politica, della scienza e momenti di puro intrattenimento, divertimento e comicità.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche