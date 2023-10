Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli al veleno: prima lite e frecciata alla D’Urso Un inizio scoppiettante per il programma di Milly Carlucci: Selvaggia non le ha mandate a dire, e già alla prima puntata sono volate scintille. Perché.

Il noto programma di Rai 1 Ballando con le stelle è appena iniziato, ma la giornalista e giudice Selvaggia Lucarelli non ha certo perso tempo. Nel corso della prima puntata sono infatti iniziati i primi battibecchi tra lei e i concorrenti, e non è mancata nemmeno una "frecciatina" grande quanto una casa rivolta a Barbara D’Urso. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Selvaggia Lucarelli e Paola Perego: volano scintille

Il carattere pungente e talvolta irriverente di Selvaggia Lucarelli è ormai risaputo, e cosa aspettarsi per la prima puntata di Ballando con le stelle se non qualche buon battibecco? Le aspettative, in questo senso, sono state confermate fin dai primi minuti del programma. Tra i primi concorrenti ad esibirsi c’è stata infatti Paola Perego, conduttrice di Citofonare Rai 2, in coppia con il ballerino professionista Angelo Madonia.

Dopo la loro esibizione è intervenuto il giudice Guillermo Mariotto che ha prontamente detto di aver apprezzato la loro performance, aggiungendo però anche qualche dettaglio in più: "Anche perché io so quanta forza c’è in quelle gambe. Io ti conosco bene, poi tuo marito è il mio agente!". Parliamo ovviamente di Lucio Presta, marito della Perego nonché uno degli agenti italiani di maggior potenza e influenza.

A quel punto lo sguardo di Selvaggia Lucarelli si è illuminato e la giudice ha subito preso la palla al balzo: "Ah, allora abbiamo il conflitto d’interesse di quest’anno!", ha affermato punzecchiando palesemente la Perego. Paola però non si è lasciata intimidire e ha subito risposto: "Ah allora sarei la raccomandata? Ma mio marito non ha nulla a che fare con Ballando con le Stelle!". Un inizio veramente scoppiettante.

Selvaggia Lucarelli e la mega frecciata a Barbara D’Urso

Selvaggia Lucarelli è arrivata alla prima puntata di Ballando con le stelle più carica che mai, e dopo le prime discussioni non si è fatta mancare nemmeno una "frecciatina" delle sue. Dopo l’esibizione di Simona Ventura, che ha portato a casa una bellissima performance, la Lucarelli è prontamente intervenuta.

"Iniziai a fare questo mestiere grazie a Simona. Hai dimostrato che quando la tua carriera non è andata benissimo, e questo capita a tutti, sei stata in grado da ripartire dalle cose piccole – ha affermato la giudice – Non sei andata in Inghilterra a postare su Instagram in inglese, così, improvvisamente. No, sei rimasta qui a fare cose più piccole con pazienza e modestia".

Ed ecco che il complimento a Simona si è trasformato in una punzecchiata bella e buona a Barbara D’Urso, la conduttrice che, dopo aver perso la conduzione di Pomeriggio Cinque, si è trasferita per un po’ a Londra per frequentare corsi di lingua inglese. Frecciata che è apparsa più che palese.

Se questo è stato l’inizio del programma, siamo sicuri che le prossime puntate riserveranno ancora più sorprese.

