Fedez, grave lutto in famiglia: addio alla nonna Luciana Violini. L’annuncio (straziante) sui social Il rapper ha annunciato su Instagram la scomparsa dell'adorata parente. I due erano legatissimi. E lei era apparsa, tempo fa, in un episodio della serie The Ferragnez.

Se ne va un ‘pezzo’ di vita per il rapper Fedez. Che oggi ha annunciato, con un post straziante su Instagram, la scomparsa dell’adorata nonna Luciana Violini. L’ex marito di Chiara Ferragni, chiaramente scosso, ha anche deciso di condividere con i suoi followers alcuni scatti (tenerissimi) per ricordare la nonna. Un personaggio unico, a cui il cantante era profondamente legato. E che i molti ricorderanno per una fugace comparsata nella serie The Ferragnez. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Fedez, addio alla nonna Luciana Violini

All’età di 94 anni, proprio oggi, si è spenta l’adorata nonna di Fedez Luciana Violini. Una notizia che lo stesso rapper ha voluto comunicare, con un post tenero e spiazzante, a tutti i followers che lo sostengono online. "Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia", ha scritto Fedez su Instagram, aggiungendo poi un carosello di immagini che ritraggono Luciana (conosciutissima sul web perché spesso mostrata dal nipote).

Tra le immagini, notiamo una Luciana sorridente in compagnia di Fedez e del figlio di lui, Leone. Ma anche scatti buffi, come quello che mostra la nonna del cantante indossare abiti e gadget di una nota marca. Per non parlare delle tante immagini in cui Luciana rifila baci e tenerezze a Federico.

E a seguire, sul profilo del rapper è arrivata anche una storia, all’interno della quale l’ex della Ferragni ha pubblicato uno scatto della nonna mentre era impegnata a giocare a carte. E in più, un’altra didascalia, anche questa dolcissima: "Ciao nonna Ciana".

Chi era nonna Luciana e il suo rapporto (strettissimo) con Fedez

La nonna di Fedez, Lucian Violini, aveva un rapporto speciale con il nipote ‘famoso’. Ed era presente addirittura sui social, con il suo nome, dove si presentava ironicamente come "Nonna imprenditrice digitale". Il suo ultimo post risale però al 2022, quando Luciana pubblicò il momento in cui spegneva 91 candeline.

Era apparsa, tra l’altro, all’interno di una puntata della serie The Ferragnez, dove aveva avuto l’ardire di predire il secondo posto per il rapper nella classifica finale di Sanremo. "Federico arriva secondo, primo o secondo", aveva sentenziato allora nonna Luciana. Che si era anche commossa per la performance del nipote in coppia con Francesca Michielin.

Luciana Violini era anche nota, come testimoniano diversi post di Fedez, per essere un’appassionata lettrice di tarocchi. Ed era la persona a cui Federico Lucia si rivolgeva, molto spesso, per combattere la sua ansia. Al momento, non sono note le ragioni del decesso. Ma in un momento così complicato, fa comunque piacere notare che il popolo del web si sta stringendo attorno a Fedez. Senza intavolare le solite polemiche (o peggio, lanciare stoccate) nei commenti social.

