Ballando con le Stelle: Lucarelli contro Mammucari e Simona Izzo, la confessione di Giovanni Terzi Spettacolo e polemiche hanno intrattenuto il pubblico del dance show di Rai Uno anche nella seconda puntata, scopriamo i top e i flop della serata

Valentina Di Nino Giornalista Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Samba, bachata, valzer, boogie hoogie e una bella dose di discussioni e polemiche. Il menù servito agli spettatori di Rai Uno sabato 28 ottobre dalla seconda puntata di Ballando con le Stelle è stato ricco di emozioni e spettacolo, e come di consueto non sono mancati i confronti, anche molto accesi. Scopriamo le cose migliori e le peggiori viste nella lunga serata del dance show guidato da Milly Carlucci.

Top

Iniziamo con il segnalare i momenti più belli della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2023. Tra i passaggi più emozionanti della serata, sicuramente c’è la confessione a cuore aperto di Giovanni Terzi che, nel video di introduzione della sua performance, ha parlato della malattia rara genetica da cui è affetto. Una patologia che aggredisce i polmoni, da cui non si può guarire ma che si può fermare, come ha spiegato il giornalista. Terzi ha raccontato anche che i medici che lo seguono all’ospedale di Pavia erano un po’ spaventati rispetto alla sua scelta di partecipare a un programma che richiede una buona forma atletica come Ballando con le Stelle ma che, dopo la prima puntata, lo hanno chiamato dicendosi contenti, anche se sorpresi, della tenuta del giornalista. In tutto questo racconto poi, un posto speciale lo ha avuto anche la dichiarazione d’amore alla compagna Simona Ventura, ampiamente ricambiata alla fine del walzer che ha visto protagonista Terzi quando, collegandosi con la Sala delle Stelle, Milly Carlucci ha trovato la conduttrice con gli occhi lucidi: "Dire che sono commossa è poco, è stato meraviglioso", è stato il suo commento.

Mettiamo tra i momenti migliori anche alcune esibizioni, perché alcuni dei nuovi "ballerini" sembrano già molto presi dalla gara e in grado di proporre al pubblico performance di grande valore. A fine puntata Milly Carlucci svela le tre coppie che hanno guadagnato i primi tre posti, senza indicarne l’ordine, della classifica che comprende sia i voti della giuria tecnica, sia il tesoretto, sia i voti del pubblico da casa e a spiccare sono i tre concorrenti che si stanno più distinguendo: Wanda Nara e Simona Ventura che questa sera hanno entrambe incassato, di nuovo, la standing ovation del pubblico in studio e gli elogi della giuria tecnica e popolare e Teo Mammucari, la cui samba con Anastasia Kuzmina è stata un po’ più discussa ma che comunque è sembrata un’ottima esibizione.

Ad Antonio Caprarica vogliamo riconoscere la tenacia e lo spirito. Dopo essere arrivato tra gli ultimi due concorrenti della prima puntata a rischio eliminazione e aver subito un infortunio in settimana, il giornalista ha ripreso sensibilmente terreno, tanto da guadagnarsi metà del tesoretto e arrivare, nella classifica delle giurie in studio addirittura quarto in classifica.

Flop

Passiamo alle note dolenti. Un momento imbarazzante della serata è stato quello che ha visto lo scontro di Selvaggia Lucarelli contro Simona Izzo, moglie del concorrente Ricky Tognazzi. Secondo la giudice, la presenza invadente della moglie toglie spazio al percorso del ballerino che anche questa sera non ha mancato di renderla co-protagonista a fine danza, quando per augurarle buon onomastico l’ha raggiunta in prima fila e omaggiata con dei fiori. Dal commento della Lucarelli che non si è espressa proprio con leggerezza, definendo la Izzo sarcasticamente "un’esplosione di simpatia". L’attrice risponde in modo piuttosto fastidioso, accusando la giudice di essere invidiosa del suo rapporto con Ricky e anche alludendo a una cosa seria e grave come il femminicidio in relazione a una precedente battuta della giudice. A quel punto, Fabio Canino sbotta sottolineando quanto sia fuori luogo quel riferimento in quel contesto e Milly Carlucci taglia opportunamente la discussione cambiando argomento.

Altro scontro, altro flop, anzi due. La discussione in oggetto arriva a fine puntata e vede protagonisti, di nuovo la Lucarelli e Teo Mammucari. Qui il flop va ad entrambi. La giudice fa notare al comico che il suo essere continuamente sarcastico e interrompere chi sta parlando, e insomma, stare sulla difensiva e mettersi veramente in gioco, a lungo andare potrebbe stancare il pubblico perché dovrebbe interagire di più, per esempio lasciando parlare chi è chiamato a giudicarlo. Il comico non è d’accordo, non capendo che effettivamente a volte può risultare pesante, ma quando si arriva al momento di votare la buona esibizione di Mammucari in coppia con Anastasia Kuzmina, la Lucarelli tira fuori uno zero punitivo che è sembrato veramente esagerato e ha lasciato il concorrente visibilmente sorpreso e deluso.

Potrebbe interessarti anche