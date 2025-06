Orietta Berti sbotta contro Fedez: "Ora basta, il divorzio ti incattivisce". L'ammissione del rapper sul dopo Chiara Ferragni Orietta Berti bacchetta Fedez durante il suo podcast: "Federico basta! Sei peggiorato, il divorzio ti incattivisce", la risposta del rapper

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Orietta Berti sbotta in diretta contro Fedez, nel bel mezzo del suo pulp podcast. La cantante che conosce il rapper da tempo e con cui ha anche collaborato qualche anno fa per la super hit estiva "Mille" era ospite dello studio del podcast condotto dal rapper insieme a Mr Marra. A un certo punto però Orietta Berti non ha trattenuto l’irritazione per il linguaggio pesante di Fedez e, semplicemente, nel suo modo schietto e diretto, glielo ha fatto notare pubblicamente e senza giri di parole.

Orietta Berti bacchetta Fedez, lui ammette: "Colpa del divorzio"

Un momento di tensione in diretta, è quello a cui hanno assistito gli spettatori del video podcast di Fedez Pulp Podcast, che nell’ultima puntata ha visto, tra gli ospiti anche Orietta Berti, cantante e amica del conduttore con cui in passato ha stretto anche una collaborazione. La cantante emiliana infatti, a un certo punto non ne ha potuto più del linguaggio volgare abusato dal rapper e ha letteralmente sbottato contro di lui, tirandogli figurativamente le orecchie: "Federico ora basta!" è scattata a un certo punto Orietta Berti, aggiungendo: "Sei peggiorato nel linguaggio". Il rapper gli ha risposto di getto, come fosse uno sfogo: "Sai cos’è Orietta? E’ il divorzio!" E la cantante a quel punto, da rigida si fa di nuovo comprensiva e dice: "Eh a volte sì, incattivisce". Mr Marra, co-conduttore dello show ha anche lui sottolineato la pesantezza di un precedente commento di Fedez dicendo "Però sì anch’io ci sarei rimasto malissimo". E anche qui il rapper non nega "No, ma infatti ha ragione (intendendo Orietta Berti ndr).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La cantante però, a questo punto, dopo averlo bastonato passa alla carota per Fedez ricordando: "Quando l’ho conosciuto io, lui mi ha parlato del suo bambino, perché la bambina non era ancora nata, e si è messo a piangere" Mr Marra conferma: "Su quello non è cambiato, questo lo posso assicurare", mentre Fedez ammette "Però mi sono un po’ inpunkabbestito".

Orietta Berti aggiunge, parlando del rapper: "Lui ha avuto tante cose non giuste. È facile che uno si possa incattivire ed è giusto che uno si incattivisca, perchè non è giusto quello che gli dicono e quello che gli hanno detto. Perché lui è un bravo ragazzo e veramente lui rispetta il prossimo, come non fanno di solito in questo ambiente". Insomma, alla fine, dopo la sfuriata torna la pace e l’affetto dichiarato che questa signora della musica italiana continua a portare al rapper.

Potrebbe interessarti anche