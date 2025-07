Selvaggia Lucarelli spiffera tutto su Cruciani: “Corna e Twitter, ecco perché ci lasciammo” La giurata di Ballando ha svelato nel suo blog un retroscena clamoroso sul rapporto con lo speaker radio. I due si erano frequentati brevemente. Poi l'inghippo improvviso.

Selvaggia Lucarelli sgancia la ‘bomba’. Ma lo fa (stavolta) con una certa delicatezza e tanta ironia. La giurata di Ballando ha infatti rivelato sul suo blog un retroscena, mai raccontato prima, sul breve flirt avuto con Giuseppe Cruciani, noto speaker de La Zanzara. I due si erano frequentati per poco, alcuni anni fa. Ma un ‘incidente’ imprevisto a cena aveva posto fine al rapporto. Motivo per cui, ipotizza adesso Selvaggia, Cruciani ce l’avrebbe con lei e si rifiuterebbe di nominarla. Ma scopriamo tutti i dettagli della storia qui sotto.

Selvaggia Lucarelli, lo scoop clamoroso sulle ‘corna’ di Cruciani

"Oggi vi racconto una storia divertente sul perché Cruciani non avrebbe ragione per avercela con me", ha esordito nel suo blog una scatenata Selvaggia Lucarelli. Il contesto, per capire meglio, è quello di un breve flirt tra la blogger e lo speaker radio. Avvenuto ben 13 anni fa. Ed ecco l’inzio della storia: "Dunque, anno 2012, siamo a cena in un noto ristorante giapponese di Milano. Forse eravamo con qualcuno, ma non ricordo. Ovviamente io mangio e lui spilucca qualcosa, guardandomi con aria di rimprovero…Chiacchiere, serata allegra, ma lo vedo agitato. Guarda e riguarda il cellulare, e io: che hai? ‘Non mi funziona twitter’…Quindi cerco di capire cosa succeda, lui mi fa vedere che non riesce a entrare nel suo account. Passa un po’ di tempo e continua a essere agitato, al che gli do il mio telefono e gli dico: tieni, loggati col tuo account e poi quando hai finito, esci".

Ed è qui che la storia su Giuseppe Cruciani entra nel vivo. "Gli si illuminano gli occhi", prosegue Selvaggia, "inizia a trafficare un po’ col mio telefono, poi si slogga e me lo restituisce…Usciamo dal ristorante e ognuno a casa sua. Finale noioso…Quella sera però, la storia si fa almeno interessante perché per uno strano disegno astrale (altrimenti detto "sfiga"), al mio telefono succede qualcosa di imprevisto".

In pratica, dice Selvaggia, "Giuseppe era correttamente uscito dal mio account twitter, ma per qualche strano motivo sullo schermo del mio telefono in modalità preview mi apparivano dei messaggi. Più precisamente i direct (messaggi privati) che CRUCIANI riceveva e inviava via twitter. E questo nonostante io fossi loggata, su twitter, con il mio account".

I messaggi Twitter di Cruciani e la scoperta choc di Selvaggia Lucarelli

"Quei direct iniziarono esattamente quando arrivai a casa dopo cena", rivela ancora Selvaggia sul suo blog. "Non capii subito. Mi apparivano dei botta e risposta sullo schermo con allusioni chiaramente intime e ‘Che fai ora?’. Pensavo fosse pubblicità…Poi, l’illuminazione. Ecco perché era così agitato a cena. E ha usato IL MIO TELEFONO per avere questi contatti con altre".

Ma la Lucarelli non si ferma certo qui: "Il giorno dopo, tutta la mattina, fui costantemente aggiornata sulla sua attività flirtereccia. Nel frattempo gli mandavo messaggi vaghi…Poi l’attività flirtereccia era troppo intensa, mi stufai e cancellai la app, riprovai a scaricarla. Niente. Non riuscivo a liberarmi di queste tizie che mi chiedevano se ci saremmo visti prima o dopo la radio (ovviamente sorvolo su tutti i contenuti)…E quindi ho dato un appuntamento a Giuseppe il giorno dopo, vicino a Largo la Foppa. Quando arrivai gli dissi semplicemente: ‘Adesso andiamo insieme in un negozio di telefonia qui dietro’. ‘Perchè?’. ‘Perchè vedo tutti i tuoi direct twitter, ci serve un tecnico che risolva il problema’. Vidi la morte nei suoi occhi".

E infine: "Il tecnico disse che si trattava di un ‘bug’ non comunissimo ma che era facilmente risolvibile. Mentre il tizio trafficava col mio cellulare e con i 46484 flirt di Giuseppe, noi eravamo lì come due scemi, frastornati e muti, come due che aspettano che il dottore esca dalla stanza e ci dica se il gatto è sopravvissuto all’operazione all’anca…Non ci fu né discussione né altro, anche perché Giuseppe nella vita non è uno con cui si litiga…ci mollammo con estrema civiltà…È per questo che poi, negli anni, non ho capito perché sarei diventata ‘quella persona’, quella di cui non si parla". E chissà se a questo punto Cruciani, chiamato in causa suo malgrado, avrà voglia di rispondere pubblicamente.

