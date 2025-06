Palinsesti La7: Barbero cancellato, Lilli Gruber non si tocca, Flavio Insinna rilancia dopo il flop Tutte le novità in arrivo nei palinsesti La7 2025/2026, tra conferme, addii e nuovi programmi. 'Barbero risponde' a rischio taglio, Nicola Gratteri in prima serata.

Palinsesti 2025/2026 in dirittura d’arrivo per La7. Dopo aver incassato i dati ottimi relativi agli ascolti del mese di maggio, che l’hanno vista confermarsi al terzo posto nella fascia 20.00/22.30 dietro alle ammiraglie Rai 1 e Canale 5, la rete diretta da Andrea Salerno sta definendo gli ultimi dettagli relativi al suo parco conduttori in vista della stagione televisiva che partirà a settembre. Ecco tutte le novità in arrivo nei palinsesti di La7, tra conferme, addii e nuovi programmi.

Palinsesti La7: Flavio Insinna rilancia dopo il flop di Famiglie d’Italia

Tra i nomi più discussi c’è quello di Flavio Insinna, che non tornerà alla guida del quiz show Famiglie d’Italia, chiuso definitivamente lo scorso 3 aprile dopo 150 puntate. Il programma, in onda alle 18:30, si è fermato attorno al 2% di share, travolto dalla concorrenza di L’Eredità (Rai 1) e Avanti un altro (Canale 5). Stando a quanto svelato da LaPresse, Insinna verrà confermato in fascia preserale ma con un format nuovo e – soprattutto – un budget più consistente per renderlo competitivo rispetto alle reti rivali. L’iconico ‘Capitano Anceschi’ di Don Matteo avrà quindi l’occasione per rilanciarsi dopo il flop e per ripagare la fiducia ricevuta da La7, che lo scorso anno ha imbastito un’operazione importante per strapparlo alla tv pubblica.

Conduttori La7, il prof Alessandro Barbero ‘cancellato’

Uno dei volti noti di La7 che rischia di essere ridimensionato nella prossima stagione televisiva è Alessandro Barbero. Lo storico piemontese, ‘esploso’ in tv grazie alla lunga militanza nel cast di SuperQuark e da alcuni anni diventato anche fenomeno social grazie alle sue video-lezioni virali sul web, potrebbe perdere il suo programma Barbero risponde. Si tratta della versione televisiva del podcast Chiedilo a Barbero, lanciata dallo scorso settembre in seconda serata. Il format ha riscosso ascolti più che discreti (tra il 3 e il 4%), tuttavia seconda LaPresse potrebbe non essere confermato. Resta da definire il futuro di Barbero risponde, l’appuntamento in prime time timonato dal prof (ora in pensione) di Storia medievale all’Università del Piemonte Orientale. Nell’unica emissione della stagione 2024-2025 – il 13 gennaio 2025, con la puntata intitolata Francesco, un Santo scomodo – il format ha confermato il successo riscosso l’anno precedente, volando a quota 5,4% di share. Dati che fanno pensare che La7 possa decidere di non rinunciare a un titolo che ha sempre assicurato ascolti tv sopra la media in prime time.

Lilli Gruber blindata e novità Gerardo Greco ad Omnibus

A completare il mosaico dei palinsesti 2025/2026, si segnala il passaggio di testimone a Omnibus, dove Gerardo Greco subentrerà a Edgardo Gulotta, in uscita per pensionamento, confermata invece Alessandra Sardoni. In access prime time resta saldo il presidio di Lilli Gruber con Otto e Mezzo, il talk politico che continua a viaggiare tra l’8 e il 10% di share nonostante la concorrenza delle corazzate Affari Tuoi e Striscia la Notizia. In prima serata, invece, spazio a quattro puntate speciali dedicate alla Mafia con il magistrato Nicola Gratteri, nuova produzione esterna in linea con l’identità editoriale della rete.

