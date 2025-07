Palinsesti La7, tutti i programmi: big blindati, tre novità e il verdetto sul caso Mentana Per la prossima stagione televisiva la rete di Urbano Cairo conferma Lilli Gruber, Cazzullo e il direttore del tg: arrivano Saviano, Gratteri e Gerardo Greco

Il futuro di La7 è definito. Chiusa la migliore annata della sua storia (sul podio delle reti nazionali), la rete di Urbano Cairo ha presentato ufficialmente i nuovi palinsesti per la stagione 2025/26. Confermati i tre "big" più seguiti come Lilli Gruber, Aldo Cazzullo e soprattutto Enrico Mentana (scacciando via le voci di una presunta frattura col direttore Andrea Salerno), non mancheranno le novità. Scopriamo tutta la nuova programmazione nel dettaglio.

Nuovi palinsesti La7: Mentana c’è, confermati Gruber e Cazzullo

Nella mattinata di oggi giovedì 3 luglio 2025 si è tenuta a Milano la presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti di La7 per la stagione 2025/26. Dopo aver chiuso la migliore stagione della sua storia (da ottobre 2024 a giugno 2025 si è imposta come la terza rete più seguita con un prime time in grado di raggiungere il 6,3% e più di 1 milione e 200mila spettatori), la rete di Urbano Cairo ha definito il suo futuro, decidendo ovviamente di ripartire dai punti fermi del suo successo. Confermata dunque Lilli Gruber – vero e proprio simbolo dell’access prime time di La7, dove da 17 anni conduce Otto e Mezzo – così come Aldo Cazzullo, che ha sorpreso con numeri impressionanti nei dati Auditel della stagione televisiva appena conclusa. La formula dei prime time rimarrà invariata: Corrado Augias e La Torre di Babele ad aprire la settimana il lunedì, poi spazio a Giovanni Floris e DiMartedì, mercoledì con Aldo Cazzullo e Una Giornata Particolare, giovedì con Corrado Formigli e Piazzapulita, venerdì con Diego Bianchi e Propaganda Live fino al weekend con Massimo Gramellini e In Altre Parole. Nel daytime confermato anche David Parenzo al timone de L’Aria che tira.

La conferma più attesa, però, è quella di Enrico Mentana. Nelle ultime settimana era scoppiato un "caso" intorno al conduttore e direttore del Tg La7, che aveva condiviso un post enigmatico sui social lasciando pensare a un possibile addio. Nessun rapporto incrinato (o ultimatum), invece, con Urbano Cairo o Andrea Salerno: Mentana e le sue "maratone" continueranno a tenere compagnia al pubblico di La7. "Lo ha detto anche lui (…) non ha alcuna intenzione di lasciare La7. È assolutamente felice di restare con noi. Abbiamo con lui un contratto fino al 2026, intanto oggi ha detto con chiarezza che resta a La7. Poi io sarei felicissimo se anche domani mattina facesse un ragionamento su un prolungamento del contratto" ha dichiarato Cairo.

Le novità di Urbano Cairo: Saviano, Gratteri e Gerardo Greco

Tra le novità annunciate alla presentazione ufficiale dei palinsesti di La7 per la stagione 2025/26 c’è anche un nome di spicco come quello di Roberto Saviano. A un anno dal polemico addio alla Rai, infatti, lo scrittore sbarcherà su La7 con il nuovo programma La Giusta Distanza, composto da sei puntate dedicate al crime e alla mafia. E a proposito di criminalità organizzata, il procuratore Nicola Gratteri terrà le sue Lezioni di Mafie in quattro puntate. Novità anche nel daytime, con Gerardo Greco pronto a entrare nel cast di Omnibus con Gaia Tortora e Alessandra Sardoni.

