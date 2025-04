La7: il prof Barbero racconta 'Francesco d’Assisi, un Santo scomodo'. Cosa vedremo stasera Stasera - 20 aprile - La7 trasmette una puntata speciale di In Viaggio con Barbero dedicata al Santo Patrono d'Italia. Ecco le anticipazioni.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Ogni volta che Alessandro Barbero torna in televisione, l’attesa è palpabile, non solo tra gli appassionati di storia ma anche tra chi, magari per la prima volta, si lascia trascinare dal suo modo unico di raccontare il passato. Non fa eccezione il nuovo appuntamento con In viaggio con Barbero, in onda su La7, che questa volta ha deciso di affrontare una delle figure più celebri e amate della tradizione italiana: San Francesco d’Assisi, il Santo patrono d’Italia Una scelta che promette riflessioni profonde e qualche inevitabile sorpresa, in pieno stile Barbero, mentre all’orizzonte si fanno ancora sentire gli echi di una recente e discussa polemica che lo ha visto, suo malgrado, protagonista.

In Viaggio con Barbero, la nuova puntata su La7: "Francesco, un Santo scomodo"

Lunedì 13 gennaio 2025, alle 21:15, La7 trasmetterà una nuova puntata del programma In viaggio con Barbero, intitolata Francesco, un Santo scomodo. In questo episodio, il professor Alessandro Barbero esplora la figura di San Francesco d’Assisi, presentando una narrazione che si discosta dall’immagine tradizionale del santo. Barbero ha analizzato le prime biografie di Francesco, da Tommaso da Celano alla Legenda Maior di San Bonaventura, evidenziando come la sua figura sia stata reinterpretata nel corso dei secoli, talvolta anche per fini politici, come nel caso dell’appropriazione da parte del regime fascista.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La serata su La7 proseguirà con la trasmissione di Fra’ – San Francesco, la superstar del Medioevo, uno spettacolo teatrale di Giovanni Scifoni. Lo spettacolo, nato per celebrare gli 800 anni dalla creazione del Presepe di Greccio, ha offerto una riflessione sul potere comunicativo e sull’attualità del messaggio di San Francesco.​

La polemica sul deepfake

Recentemente, Alessandro Barbero è stato involontariamente coinvolto in una polemica riguardante un video deepfake. Il video, diffuso sui social, mostrava una replica digitale del professore che esprimeva opinioni circa la guerra in Ucraina, opinioni che Barbero non ha mai realmente sostenuto. Il video, creato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, è stato successivamente riconosciuto come falso, ma ha sollevato preoccupazioni sull’uso etico di queste tecnologie. Molti si sono infatti lamentati con il giornalista che ha diffuso il video: Luca Bottura, sottolineando che è sconveniente condividere video falsi di altri, soprattutto quando non tutti sono in gradi di interpretare l’autenticità del filmato.

Potrebbe interessarti anche