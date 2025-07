Report, addio ‘Telemeloni’: Ranucci verso La7 dopo tagli e polemiche con la Rai. Cosa succede Dopo i recenti scontri con la rete ammiraglia, e con il Governo, il conduttore potrebbe decidere di cambiare ufficialmente rete: trattative in corso.

Negli ultimi mesi abbiamo affrontato più volte i problemi e gli scontri del conduttore Sigfrido Ranucci con la rete ammiraglia. Questo soprattutto dopo la decisione presa appunto dalla Rai di tagliare quattro puntate di Report per la prossima stagione televisiva. Una scelta che, secondo l’opposizione, rappresenta in realtà una vera e propria strategia del governo Meloni per depotenziare il programma che con le sue inchieste tende ‘a dare fastidio’. Davanti a un clima così teso, inizia a prendere sempre più piede l’ipotesi che Ranucci possa decidere di cambiare ufficialmente rete, con tanto di corteggiamenti già in corso: scopriamo di più.

La7, Urbano Cairo punta a Ranucci e Report: l'indiscrezione

Da quanto riportato di recente dal noto portale Dagospia, tra i primi corteggiatori di Sigfrido Ranucci ci sarebbe La7, la rete di Urbano Cairo. Secondo le indiscrezioni, sarebbero attualmente in corso le trattative per portare sia il conduttore che il programma Report alla nuova rete, e questo farebbe parte di una più grande strategia volta a rinforzare la linea innovatrice di La7, la quale al suo interno vede già conduttori del calibro di Lilli Gruber, Giovanni Floris e Diego Bianchi.

Se questo passaggio di Sigfrido Ranucci e la squadra di Report a La7 dovesse realmente avvenire, il programma sarebbe però costretto a cambiare nome, essendo quest’ultimo un marchio di proprietà della Rai. In aggiunta, Dagospia ipotizza per questo eventuale nuovo progetto uno spazio per Ranucci in seconda serata, con inchieste di giovani giornalisti dallo sguardo più progressista.

Sigfrido Ranucci e gli scontri con la Rai

L’ipotesi del passaggio di Sigfrido Ranucci dalla Rai a La7 non risulta poi tanto impossibile, soprattutto dopo gli scontri che il conduttore ha avuto con la rete ammiraglia negli ultimi mesi. Dopo aver già criticato più volte sia il Governo attuale che l’influenza di quest’ultimo sulla Rai (detta per questo ‘TeleMeloni’) la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la scelta di tagliare quattro puntate di Report per la prossima stagione televisiva. "Tutto questo comporta tagliare i compensi di una squadra che ha raccontato il paese nel momento più difficile del Covid, raccontando le ingiustizie e i crimini, mettendo a rischio la loro vita, la loro salute e che si batte per rendere un mondo migliore alle future generazioni", ha dichiarato Ranucci a seguito della notizia, manifestando tutto il suo dissenso per la scelta. Davanti a questo, la possibilità che il conduttore possa effettivamente salutare la Rai si fa sempre più concreta.

