Don Matteo 15, via alle riprese con spoiler (amarissimo): cosa succede a Giulia e Diego Una nuova Carabiniera, rivalità in amore e grandi colpi di scena: la nuova stagione di Don Matteo promette scossoni. Ecco cosa sappiamo dai primi ciak.

Le riprese di Don Matteo 15 sono iniziate proprio oggi, 9 giugno 2025. Spoleto torna quindi a essere il cuore della fiction italiana più amata, e già dai primi segnali arrivati dal set si intuisce che la nuova stagione porterà cambiamenti importanti. I fan aspettano la messa in onda nella primavera 2026, ma qualcosa si è già mosso e abbiamo qualche indizio su quello a cui assisteremo la prossima stagione. Ecco cosa sappiamo.

Don Matteo: una nuova Carabiniera sconvolge gli equilibri

Un cappello da Carabiniere donna lasciato in bella vista durante le prove costumi ha scatenato i primi sospetti. Secondo le fonti infatti, quel cappello appartiene a un nuovo personaggio destinato a diventare centrale nella trama. la Carabiniera dovrebbe essere interpretato da Irene Giancontieri, attrice già nota al pubblico ma alla sua prima prova importante in una serie di punta Rai. Sembra che la nuova Carabiniera entrerà a gamba tesa nelle dinamiche della caserma, e non solo. Secondo i primi rumor, sarà proprio lei a rompere gli equilibri tra Diego e Giulia, andando a inserirsi in quello che potrebbe diventare un nuovo triangolo amoroso. Cosa succedere quindi ai due innamorati?

Don Matteo 15: Giulia e Diego a rischio

La scorsa stagione si era chiusa con un riavvicinamento tra Diego Martini e Giulia Mezzanotte. Dopo incomprensioni e scontri, sembrava esserci finalmente una svolta. Ma con l’uscita di scena di Vittoria Guidi e l’arrivo di una nuova figura femminile, le cose potrebbero complicarsi. Non è escluso che la donna possa mettere in crisi i sentimenti di Diego e risvegliare le insicurezze di Giulia. La sorella di Don Massimo infatti, potrebbe dover affrontare questa nuova minaccia, che sembra avere tutte le carte in regola per diventare una rivale sia sul piano lavorativo che personale. Una tensione che potrebbe portare la serie verso momenti più intensi e maturi.

I lavori sul set e la messa in onda

In questi giorni le riprese si svolgono a Formello nei teatri Lux Vide. A settembre la troupe si trasferirà a Spoleto per quattro settimane, poi tornerà a novembre per altre quattro. È la settima stagione consecutiva girata nella città umbra, segno di un legame ormai consolidato con la produzione. L’uscita su Rai 1 è prevista per la primavera 2026, probabilmente di giovedì in prima serata. Intanto, il cappello lasciato apposta in vista ha già fatto partire le prime ipotesi, e Don Matteo 15 si prepara a sorprendere ancora una volta.

