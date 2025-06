Affari Tuoi, Natalia segue l'istinto ma finisce male: il 'record negativo', il ruolo della sorella e il sogno dell'amica Nella puntata del 10 giugno, la partita di Natalia parte molto male, ma poi la situazione si ribalta fino al finale inatteso: cosa è successo su Rai Uno

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno martedì 10 giugno 2025. A giocare è Natalia, concorrente della regione Calabria e wedding planner e cantante di professione. Tra le mani ha il pacco numero 4 e al suo fianco, per aiutarla nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è la sorella Aurora, impiegata amministrativa e sposata con Leonardo. Natalia invece è fidanzata con Marcello, ma non è ancora tempo di matrimonio. Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno: un piatto di Pipi e patate. Ecco cosa è successo nella puntata del 10 giugno di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 10 giugno 2025: cosa è successo

Cosa è successo durante la puntata dedicata a Natalia e Aurora? La partita comincia abbastanza male, perché perdono subito i 15mila euro, 10mila euro, 75mila euro e De Martino commenta: "Basta rossi!". Ad Aurora non piace il numero 13 e Natalia decide di accogliere il suo consiglio chiamando proprio quel pacco, che però contiene 200mila euro. Si passa al mantra "Ora tu mi trovi un pacco blu", ma non funziona: "Questa è la prima volta che il mantra peggiora la situazione, perché nel 10 dell’Abruzzo ci sono 300mila euro" dichiara il conduttore. "Forse è quasi record negativo" aggiunge De Martino, e la concorrente risponde: "Infatti!". Poi chiamano il pacco di Gennarino.

Arriva la chiamata del Dottore e Natalia gli canta il ritornello di Giudizi Universali di Samuele Bersani ("Vorrei ma non posso fidarmi di te, io non ti conosco…"). La prima offerta è 10mila euro, ma la concorrente rifiuta senza esitare – "Non ci pensiamo neanche, dai!" dice – e poi elimina dal tabellone 0 euro, 100 euro e 100mila euro: anche l’ultima cifra rimasta del podio se ne va. Il Dottore si gioca i prossimi 5 tiri a carte e Natalia pesca il cambio. "Il 4 non mi dice molto e poi la mia socia e migliore amica ha fatto un sogno e c’era un numero. Visto che questo, per me, è un numero qualsiasi, vorrei dare fiducia alla mia socia" commenta la concorrente. Ma alla fine rifiuta il cambio, seguendo quell’istinto che finora non l’ha aiutata molto, come lei stessa ammette quando la sorella le consiglia di dare retta alle sue sensazioni. Poi vanno via 10 euro, 20 euro, Pipi e patate (in Sardegna), 20mila euro e 200 euro. "La prima volta che ci possiamo ritenere soddisfatti" dice De Martino. Subito dopo Natalia commenta la nuova offerta di 10mila euro: "Guarda Stefano, non è una cifra che mi cambia la vita, ma sono grata per questa esperienza e di tutto quello che ho. Grata anche per i 10mila, ma rifiuto e vado avanti".

Una volta tritato l’assegno, la concorrente trova 1 euro e poi i 500 euro. Due tiri decisamente fortunati – "E’ cambiata la musica" sottolinea il conduttore – che portano il Dottore a proporre il cambio. Natalia lo accetta e lascia il 4 per prendere il 15 del Friuli Venezia Giulia, il numero consigliatole dall’amica. Subito dopo scopre che nel pacco pescato a inizio partita c’erano ben 30mila euro. Poi il Dottore si gioca un altro tiro a carte e la concorrente prende l’offerta, che è sempre 10mila euro: "Ancora? A prescindere da quanto valga il sogno della mia amica, io tengo botta, rifiuto l’offerta e vado avanti!" dice Natalia prima di eliminare i 50 euro. Nel gran finale restano sul tabellone i 5mila euro e i 50mila euro e il conduttore urla: "Chi l’avrebbe mai detto? Soldi sicuri". Le sorelle chiedono al Dottore ben 49mila euro, ma quest’ultimo ne offre 20mila.

Prima di decidere il da farsi, la concorrente racconta che "L‘altro numero rimasto, il 7, è il mio numero e quello di Marcello. Io però sono più legata alle sensazioni, però mi sono legata anche a un sogno… L’istinto mi dice di tenere botta. So che se oggi non dovessi vincere 50mila euro, arriveranno domani. Ho sempre lavorato e so che comunque vada sarà un successo veramente". La sorella le dice di fare ciò che sente, consigliandole velatamente di andare avanti fino alla fine, e Natalia si dice d’accordo: "Vorrei provarci davvero fino alla fine. Ragazzi, rifiuto". Al termine della partita, le due sorelle scoprono che nel pacco hanno 5mila euro: "No… ma esultiamo comunque!". De Martino chiude la puntata con queste parole: "Sposiamo la filosofia di Natalia: se non ci sono oggi, arriveranno domani!".

Le reazioni sui social

Dopo la puntata del 10 giugno 2025 di Affari Tuoi, non mancano le reazioni sui social per il ritardo accumulato (il gioco è iniziato più tardi per lasciare spazio ad Antonella Clerici): "ANTEPRIMA: 21:11-21:12. PUNTATA: 21:16-21:57. DURATA: 40:54 (senza pubblicità)", "Così per la prima serata si inizia alle 22: complimenti", "Da quando #affarituoi finisce alle 22?", "Sono le 10 e ancora c’è #affarituoi. Praticamente i programmi di prima serata oramai li mandano in seconda serata…". Poi qualche critica a Natalia: "Il 7 è il suo numero ma ha preferito il sogno della socia", oppure: "Ma era ovvio".

