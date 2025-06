Mentana e l’addio a La7, la rabbia contro Marco Travaglio: “Non voglio mai più vederlo”. Il retroscena Il direttore del Tg La7 non avrebbe preso affatto bene le ospitate del giornalista a Otto e Mezzo da Lilli Gruber: ora il divorzio è ancora più vicino

Enrico Mentana è vicino all’addio a La7 e l’aria che si respira dalle parti della rete di Urbano Cairo non è delle migliori. Il direttore e conduttore del Tg La7, infatti, potrebbe non essere confermato al timone del telegiornale e sarebbe in piena ‘guerra’ con alcuni colleghi. Dopo l’ormai celebre botta e risposta a distanza con Lilli Gruber, questa volta Mentana si sarebbe scagliato contro uno degli ospiti di Otto e Mezzo. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Enrico Mentana, la furia contro Marco Travaglio: il retroscena

La surreale ‘faida’ interna tra Enrico Mentana e Lilli Gruber è stato uno dei leitmotiv dello scorso anno a La7. La conduttrice di Otto e Mezzo accusò il direttore del Tg La7 di "incontinenza" dopo avere ceduto la linea in ritardo e da quel momento in poi iniziò un’infinita serie di piccati botta e risposta in diretta tv. Stando a quanto rivelato da Lo Spiffero, però, l’insofferenza di Mentana si sarebbe ora rivolta verso uno degli ospiti di Lilli Gruber nell’access prime time di La7: Marco Travaglio. Il motivo? Il Fatto Quotidiano – giornale diretto da Travaglio – ha pubblicato una vignetta sul direttore del Tg La7 riprendendo le sue discusse parole sulla situazione di guerra in Palestina (che ha negato essere un "genocidio") e parlando di "giornalismo specializzato in fame". Stando ai rumor Mentana si sarebbe così lamentato prima con Lilli Gruber, poi con il direttore di rete, Andrea Salerno e infine con il proprietario Urbano Cairo per chiedere l’allontanamento di Marco Travaglio dalla rete. "Non voglio più vederlo in trasmissione" avrebbe sbottato il giornalista milanese, dimenticando evidentemente forme di libertà di espressione come il diritto di satira e ricevendo un secco "no" dai vertici di La7.

La situazione Mentana-La7: cosa succederà

Dopo il post che lasciato trapelare un indizio sul suo possibile addio a La7 ("Il più grande insegnamento è capire quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri o il pubblico a dirtelo") e l’intensificarsi dei rumor riguardo presunte tensioni con Urbano Cairo, la situazione di Enrico Mentana rischia ora di precipitare. L’ennesimo malumore (questa volta riguardante Travaglio) potrebbe infatti mettere a repentaglio la conferma del giornalista alla direzione del Tg La7, che potrebbe chiudere la sua avventura (si parla giù di un possibile futuro in Mediaset, magari a guidare il programma ‘erede’ di Matrix) in anticipo rispetto al contratto, in scadenza a giugno 2026.

