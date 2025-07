Ascolti tv ieri (11 luglio 2025): Carlo Conti chiude senza sorriso, Pino Insegno inarrestabile e due botti a sorpresa I dati Auditel di ieri, venerdì 11 luglio 2025: trionfa il best of di Tim Summer Hits su Rai 1, Canale 5 affonda con Vanina, su Rai 2 spopola il calcio femminile con Italia-Spagna

E’ stata una serata televisiva senza particolari picchi quella di ieri, venerdì 11 luglio 2025. In prime time ha trionfato il ‘best of’ dei Tim Summer Hits, la festa dell’estate di Rai 1 condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu (QUI le pagelle della serata), che però non ha brillato contro la replica della fiction Vanina – Un vicequestore a Catania su Canale 5. Sugli scudi anche Quarto Grado, che resta in onda nonostante il periodo estivo inoltrato e conquista l’ennesimo ottimo risultato di una stagione che sta vedendo Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sempre sugli scudi al venerdì sera. Ecco nel dettaglio tutti i Dati AUDITEL della serata, dal prime time alle altre fasce orarie.

Ascolti tv ieri (11 luglio 2025): Tim Summer Hits chiude al 15,6% di share, bene Quarto Grado, Italia-Spagna fa il botto

Ieri sera – 11 luglio – Rai 1 è stato il canale più visto grazie ai Tim Summer Hits. Il concerto dell’estate della prima rete svetta anche nella puntata con i migliori momenti dell’edizione 2025 ma senza sfondare (1.828.000 spettatori, 15.6% di share). Molto peggio, però, è andata la replica di Vanina – Un Vicequestore a Catania: la fiction con Giusy Buscemi ha incassato solo il 10.2% di share su Canale 5 (1.254.000 spettatori), confermando un trend di pessimi risultati delle fiction in replica sulla rete ammiraglia del Biscione. Uno dei risultati a sorpresa della serata lo incassa Rai 2 con la partita degli Europei Femminili di Calcio tra Italia e Spagna. Nonostante la sconfitta rimediata in campo, le Azzurre hanno trionfato in tv inchiodando sulla seconda rete 1.362.000 spettatori (9.7% di share), un risultato che conferma l’interesse crescente degli italiani verso il movimento calcistico femminile. Il vero botto della serata però lo fa Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi, che totalizza il 12,2% di share con 1.267.000 spettatori. La trasmissione crime della quarta rete ha conquistato il pubblico grazie agli ultimi colpi di scena sul delitto di Garlasco. Su Italia1 bene la serie tv Chicago Fire, seguita da 858.000 spettatori (7%), mentre Rai 3 non sfonda con il film Buongiorno, notte (283.000 spettatori e 2.1% di share). Non delude, invece, il prof Barbero, che issa La7 al 4,4% di share (593.000 spettatori) con la replica di una puntata di In Viaggio con Barbero. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ottiene 270.000 spettatori (2.2%), Nove invece tiene botta con I Migliori Fratelli di Crozza al 2,6% di share (349.000 spettatori).

Access prime time

Rai 1 vince la serata anche nella fascia dell’access prime time grazie a Techetechetè, che ottiene il 16,9% di share con 2.475.000. Resta dietro Paperissima Sprint su Canale 5, che però conferma l’ottimo momento di forma raccogliendo 2.035.000 spettatori pari al 13.9%. Sul Nove, Amadeus alla guida di The Cage – Prendi e Scappa è seguito da 529.000 spettatori con il 3.6%, un risultato in linea con quelli (in lieve crescita) degli ultimi giorni.

Da segnalare anche il trionfo di Pino Insegno su Rai1 con Reazione a Catena (QUI il recap della puntata), che coinvolto 2.735.000 spettatori pari al 22.9%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera ha convinto 1.572.000 spettatori (14.4%).

