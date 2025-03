Flavio Insinna come Caterina Balivo, Famiglie d’Italia chiude (senza sorrisi). La ‘maledizione’ dei quiz su La7 Il game show di Insinna terminerà il 3 aprile senza essere riuscito a sfondare. Successe lo stesso nel 2023 con Lingo della Balivo, a dimostrazione delle difficoltà di La7 in quel segmento tv.

L’avventura di Flavio Insinna alla guida di Famiglia d’Italia è alle battute conclusive. Il game show di La7, partito lo scorso ottobre con l’obiettivo ambizioso di piazzare la rete di Cairo nell’affollata e iper competitiva fascia preserale, chiuderà i battenti a stretto giro senza aver centrato l’obiettivo per il quale era stato pensato.

Flavio Insinna, Famiglie d’Italia chiude su La7: perché

Non si tratta di una chiusura anticipata, né di una decisione improvvisa. Famiglia d’Italia arriverà al suo capolinea naturale il prossimo giovedì 3 aprile 2025, quando si esaurirà il ciclo di 150 puntate previsto per la sua prima (e probabilmente ultima) edizione. Quel che salta all’occhio, però, è il mancato successo di un’operazione su cui La7 inizialmente sembrava puntare parecchio. Famiglie d’Italia non è riuscito a sfondare nei gusti del grande pubblico televisivo ed ha galleggiato durante tutto l’arco temporale di messa in onda attorno al 2% di share, un dato probabilmente non in linea con quelle che erano le aspettative della rete. Colpa, soprattutto, della terribile concorrenza presente nella fascia oraria tardo pomeridiana, un segmento televisivo in cui Rai 1 (con l’Eredità di Marco Liorni) e Canale 5 (con Avanti un altro di Paolo Bonolis) monopolizzano quasi la metà del pubblico, tra l’altro con trasmissioni dello stesso genere. Ma nel mancato successo di Famiglie d’Italia ha inciso anche quello che ormai può essere considerato un limite strutturale di La7, che nonostante i tentativi e gli investimenti non è mai riuscita ad ‘accendere’ la sua fascia preserale, forse a causa delle caratteristiche del suo pubblico, più orientato all’informazione che verso i game show. Si era già capito con Lingo, affidato nel 2023 a Caterina Balivo e mai decollato. E’ successo lo stesso ora con Affari di Famiglia, a dimostrazione che – a prescindere dalla bravura dei conduttori arruolati – La7 ha un problema con i game show e fa fatica ad attrarre pubblico interessato a quel genere di televisione.

Per Flavio Insinna, quindi, l’approdo su La7 non è stato accompagnato per ora dai risultati sperati. E il conduttore romano pochi giorni fa sui social aveva commentato, con una leggera vena ironico-polemica, l’imminente chiusura di Famiglie d’Italia, come riportato dal sito Davidemaggio:

"Non so quante puntate mancano alla fine, non me lo sono fatto dire, non l’hanno nemmeno loro in calcolo perché qualche volta è saltata, la politica, la maratona… Non lo so, non è che non lo voglio dire, non lo so".

