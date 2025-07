Rai, le manovre dopo i palinsesti: il ritorno di Flavio Insinna e l’autogol di Barbara D’Urso Continuano gli stravolgimenti dietro le quinte, a Viale Mazzini. Il conduttore è stato visto a colloquio con due pezzi grossi. Possibili guai per l'ex Mediaset. Ecco i dettagli.

I palinsesti Rai sono già stati resi noti. Ma a quanto pare, dietro le quinte, sono giorni ancora febbrili di discussioni e (possibili) accordi in extremis. A destare curiosità, ad esempio, sono un paio di incontri informali che hanno coinvolto Flavio Insinna, reduce da una sfortunata avventura su La 7. Mentre Barbara D’Urso, di cui si era parlato positivamente proprio alla presentazione dei palinsesti, potrebbe aver segnato un clamoroso autogol. Soprattutto a causa della recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. E il suo destino come volto de cosiddetto ‘emotainment’ Rai, a questo punto, non è affatto scontato. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Rai, le manovre dopo i palinsesti e l’autogol di Barbara D’Urso

A parlare di un possibile ‘autogol’ di Barbara D’Urso, di recente, è stato Giuseppe Candela su Dagospia. Anche se le aperture del direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, avevano fatto presagire tutt’altro clima. Venerdì scorso, a Napoli, Di Liberatore aveva infatti dichiarato: "Ci sono progetti che possono riguardare vari talent, da Barbara d’Urso ad altri, ma è prematuro parlarne".

Eppure, secondo quanto riporta ora Candela, la D’Urso si sarebbe tirata in sostanza la zappa sui piedi. "Questa volta Barbara D’Urso ci è andata vicino per davvero", leggiamo. "Per la prima volta la Rai non aveva puntato sulle smentite nette, era arrivata una prima apertura per il suo arrivo in prime time, affidata al Direttore Di Liberatore". E invece: "Carmelita ha fatto però un grande autogol: ha rilasciato una disastrosa intervista al Corriere della Sera".

E pare che ai piani alti di Viale Mazzini, le parole della D’Urso non siano piaciute affatto. L’intervista sarebbe stata accolta "con grande stupore dai dirigenti del servizio pubblico", scrive ancora Candela, "anche da quelli considerati in quota Lega. Dichiarazioni che complicano la sua marcia di avvicinamento a Rai1, già piena di ostacoli per l’ormai noto patto di non belligeranza con il Biscione". Patto che però, lo ricordiamo, Barbara ha smentito in modo netto.

Il ritorno (possibile) di Flavio Insinna in Rai

Quanto a Flavio Insinna, sfortunato di recente su La 7, pare che il conduttore sia entrato contatto con un paio di nomi ‘caldi’ nell’orbita Rai. In primis l’amica Milly Carlucci, come riporta sempre Dagospia. I due sono stati visti insieme a pranzo al ristorante romano "Da Dante". E questo a pochi giorni da un altro dialogo a due molto interessante.

Perché Insinna, nei giorni scorsi, avrebbe incontrato proprio quel direttore Intrattenimento Prime Time Rai Williams Di Liberatore, di cui si accennava qui sopra. Stavolta al ristorante da "Vanni", ma poco cambia. E due indizi, a questo punto, potrebbero essere sufficienti per fare una prova. Che Flavio sia già in trattative per tornare in Rai?

