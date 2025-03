La Rai che verrà: pressing su Fiorello, allarme Antonella Clerici e Simona Ventura saluta In vista della prossima stagione, Viale Mazzini si mette avanti e valuta il rinnovo di Antonella. Mentre Conti è al sicuro e si pensa al colpaccio con 'l'ex'. Ecco i dettagli.

In casa Rai è già tempo di guardare al futuro. C’è una nuova stagione da programmare, al più presto, tra conferme e scommesse varie. E in questo senso il primo (grande) punto interrogativo è rappresentato da Antonella Clerici, che andrà in scadenza di contratto a giugno e non sembra sicurissima di voler rinnovare. Intanto Carlo Conti resta una certezza (così come il ‘mattatore’ De Martino), mentre non è da escludere un passaggio di Simona Ventura in Mediaset, come papabile opinionista della prossima Isola dei Famosi. Quanto a Fiorello, che al momento è in meritato ‘anno sabbatico’, pare che la Rai sia disposta a fare i salti mortali per riaverlo al più presto. Ma non è detto che ciò accadrà davvero. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

La Rai che verrà: Clerici, Conti e l’addio (possibile) di Simona Ventura

Solito lavoro febbrile, in Rai, per decidere chi farà parte (e chi no) della squadra della prossima stagione. Sembra più che confermato l’ottimo Carlo Conti, dopo i numeri record alla guida di Sanremo 2025. A Repubblica il conduttore aveva confermato di voler restare almeno per altri due anni (fino alla scadenza di contratto), e di certo sarà di nuovo il direttore artistico del Festival l’anno prossimo. Ovvio, però, che se la Rai dovesse perdere il controllo della kermesse, la figura di Conti diventerebbe a quel punto meno indispensabile.

Chi invece appare in bilico, al momento, è la veterana Antonella Clerici. Non per i risultati, dato che È sempre mezzogiorno continua a macinare ottimi numeri, ma per via di una scadenza contrattuale che si avvicina inesorabilmente. A giugno, infatti, la Rai e Clerici dovranno decidere se prolungare le ‘nozze’ oppure dirsi addio. Le voci non sono incoraggianti, al momento, anche se Antonella ha dichiarato a Nuovo TV che sarebbe "complicato, a 60 anni, ricominciare in una nuova azienda".

Quanto a Simona Ventura, già impegnata come ospite fisso al tavolo di Che Tempo che Fa con Fazio, è noto l’interesse da parte di Mediaset. La conduttrice di Citofonare Rai2, infatti, sembra destinata a finire su Canale 5 come opinionista a L’Isola dei Famosi. E sarebbe così l’ennesimo nome di punta che si allontana dall’azienda Rai.

Il pressing Rai su Fiorello

Un capitolo a parte è infine quello che riguarda Rosario Fiorello. Dopo l’enorme successo di Viva Rai 2, il comico e showman si è preso una lunga pausa dalle scene. Si pensava addirittura che potesse raggiungere sul Nove l’amico Amadeus, ma al momento l’ipotesi più probabile è un’altra. Perché nonostante Viale Mazzini sia disposto, in tutti i modi, a trovargli la sistemazione più gradita, sia come fascia oraria che come tipo di show, Fiorello pare intenzionato a prolungare il suo periodo sabbatico. Quindi occorrerà probabilmente puntare su qualcun altro.

