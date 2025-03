Amadeus, faccia a faccia gelido con Cristiano De André dopo Sanremo: cosa succede tra i due I due pare non si siano rivolti la parola al concerto di Jovanotti. Tutto questo dopo le pesanti critiche del cantante all'ex direttore artistico di Sanremo.

Sembra proprio che tra Amadeus e Cristiano De André i rapporti siano tesi. Dopo le pesanti critiche del cantautore ligure all’ex volto di Sanremo, rilasciate in un’intervista a La Stampa, i due si sarebbero incontrati al concerto milanese di Jovanotti e il faccia a faccia pare sia stato decisamente imbarazzante. Stando a quanto riportato da Dagospia, infatti, al Forum di Assago non si sarebbero neanche rivolti la parola. Il perché potrebbe essere ricondotto alle parole di De Andrè, non certo un elogio al conduttore: "Mi sembra che con questa edizione stiamo cominciando a risalire. Amadeus anche basta, abbiamo raggiunto il punto più basso", l’affermazione amara del figlio d’arte, sul palco dell’Ariston a febbraio 2025, per duettare con Bresh sulle note di Creuza de mä, brano del padre Fabrizio De André.

Gelo tra Amadeus e Cristiano De André: silenzio imbarazzante al concerto di Jovanotti

Entrambi erano al Forum di Assago per assistere al concerto di Jovanotti, ma pare che Amadeus e Cristiano De André non si siano rivolti la parola. Un faccia a faccia al quanto silenzioso che arriva dopo le pesanti dichiarazioni del cantante, fatte a La Stampa poco tempo fa. "Mi sembra che con questa edizione stiamo cominciando a risalire. Amadeus anche basta, abbiamo raggiunto il punto più basso", aveva tuonato De André, mentre Bresh aveva cercato di recuperare dicendo "Io voglio bene ad Amadeus, dico la verità". Ma il figlio d'arte aveva troncato con un "Io no". Queste affermazioni, potrebbero aver creato rancore e attriti tra l'ex direttore artistico di Sanremo e l'artista ligure, che a quanto pare punta a risalire sul palco dell'Ariston il prossimo anno, e non come ospite ma come cantante in gara: "Questa è la quinta volta che cammino su questo palco – aveva detto sempre a La Stampa riferendosi al duetto con Bresh – e l'anno prossimo mi auguro di essere in gara; sto scrivendo un nuovo album".

