La Rai che verrà: Marco Liorni premiato, novità Elettra Lamborghini, Fiorello ‘scompare’ Con il palinsesto della prossima stagione, Viale Mazzini si prepara a puntare forte sul conduttore de L'Eredità. Mentre un volto nuovo sostituirà Max Giusti. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

I palinsesti Rai della prossima stagione prendono forma, in Viale Mazzini, e tre nomi sembrano emergere con insistenza. Il primo è quello di Marco Liorni, mattatore quest’anno alla guida de L’Eredità, e a quanto pare già confermato anche per un altro show-chiave della stagione invernale. C’è poi la new entry Elettra Lamborghini, a cui saranno affidati ben due programmi (e in uno dei due dovrebbe sostituire Max Giusti). Mentre il chiacchieratissimo Fiorello, tornato in auge con La Pennicanza, continua ad essere corteggiato strenuamente in casa Rai. Ma in questo caso, il futuro del conduttore è ancora tutto da scrivere. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

La Rai che verrà, Marco Liorni pronto al ‘bis’

A lanciare l’indiscrezione su Marco Liorni, ormai volto di punta Rai, è stato il giornalista Giuseppe Candela, all’interno della sua rubrica nell’ultimo numero di Chi. "Per il conto alla rovescia", ha scritto Candela, "Rai Uno ha scelto ancora una volta Marco Liorni…Dopo il grande successo sarà ancora una volta il volto de L’Eredità a condurre L’Anno che verrà". Una bella promozione, insomma, che dovrebbe riconsegnare a Liorni le chiavi di un programma prestigiosissimo su primo canale nazionale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E le novità, stando sempre a quanto riferisce Candela, non finiscono qui. Perché sono attesi a quanto pare stravolgimenti importanti nel prossimo show di fine 2025: "Sarà sempre in Calabria, ma con alcune novità in arrivo molto presto…".

Elettra Lamborghini e il doppio colpo (con assist da Max Giusti)

Passiamo poi all’astro nascente Elettra Lamborghini. La cantante e conduttrice si è già fatta le ossa, nel recente passato, con Only Fun sul Nove e con la comparsata al Gialappa’s Show su Tv8, in cui ha affiancato il Mago Forest in grande scioltezza. Per non parlare poi del ruolo da giudice di Italia’s Got Talent e dell’esperienza cruciale come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2025. Insomma, il curriculum c’è e per questo la Rai sembra disposta a rischiare. Affidando alla Lamborghini non uno, ma due show di un certo livello.

In primis un nuovo reality, The Unknown, atteso su Rai2 nella prossima stagione. E poi il già rodato Boss in incognito, dove Elettra prenderà il posto di un pezzo da novanta come Max Giusti. Un rischio importante, certo. Ma Viale Mazzini ha già dimostrato di saper puntare, con ottimi risultati, sui giovani conduttori emergenti (De Martino docet). Quindi il futuro appare decisamente roseo.

Il mistero di Fiorello e il pressing Rai

Infine, si attendono annunci sul mattatore Rai per eccellenza, ovvero Fiorello. L’amico di Amadeus ha di recente sbancato con il programma radio La Pennicanza. E una conferma su Radio2 pare dunque a portata di mano. Ma il punto è che la rete vorrebbe di più. Cioè spingere Fiorello a tornare in tv, a fare quello che meglio sa fare, in qualsiasi fascia oraria desideri. Al momento il pressing continua. Eppure è evidente anche il silenzio del diretto interessato. Che dopo il recente exploit è letteralmente sparito, pure dai social. Ma prima o poi qualche novità dovrà arrivare. Per forza.

Potrebbe interessarti anche