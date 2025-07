Fabrizio Biggio aspetta Fiorello (e spera): le parole sul ritorno in tv di Viva Rai 2 La “spalla” dello showman siciliano non ha escluso la possibilità di rivedere l’amatissimo show su Rai 2: cosa ha detto e tutti i dettagli

Fabrizio Biggio riaccende la speranza dei fan. Intervenuto all’Italian Global Series Festival, infatti, la storica "spalla" di Fiorello ha parlato anche del futuro di Viva Rai 2. Al festival di Rimini e Riccione per presentare la nuova fiction Le libere donne (che lo vede tra i protagonisti con Lino Guanciale), Biggio non ha escluso la possibilità di rivedere presto l’amatissimo show nel palinsesto di Rai 2. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Fiorello, la situazione in Rai: cosa succederà

La presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2025/26 tenutasi la scorsa settimana a Napoli ha visto non poche esclusioni "eccellenti". Alessandro Cattelan, Simona Ventura, Alessia Marcuzzi, Serena Bortone, Duilio Gianmaria, Luisa Costamagna e tanti altri sono rimasti senza programma ma, tra gli assenti, il nome più altisonante è quello di Fiorello. Per lo showman siciliano non si tratta certo di una bocciatura (avrebbe anzi carta bianca nel caso di un ritorno in tv), ma la sua situazione rimane un’incognita. Fiorello è tornato in radio poco più di un mese fa ed è andato in onda dal 19 maggio al 6 giugno 2025 al timone di Radio 2 Radio Show – La Pennicanza. Pur senza un format preciso o una scaletta definita, il programma ha fatto subito parlare di sé alimentando le voci di un possibile ritorno di tv, magari di nuovo alla guida di Viva Rai 2.

Fabrizio Biggio sul ritorno di Viva Rai 2: cosa ha detto

Intervistato all’Italian Global Series Festival – dove ha lanciato la nuova fiction Le libere donne, che lo vede nel cast tra i protagonisti con Lino Guanciale – Fabrizio Biggio ha parlato anche del futuro al fianco di Fiorello. La storica "spalla" dello showman siciliano non ha escluso la possiblità di rivedere Viva Rai 2 in onda nella prossima stagione. "Potrebbe ripartire, vediamo che succede" ha ammesso Biggio, facendo subito sognare i fan del programma. Nonostante alla presentazione dei palinsesti Rai non siano spuntate notizie sul futuro di Fiorello, dunque, non è da escludere un suo ritorno in tv insieme a Biggio (e forse anche Casciari), magari a sorpresa come accaduto in radio con Radio 2 Radio Show – La Pennicanza.

